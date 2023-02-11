تطوير هيدروجيل لعلاج الناسور الشرجي

طور باحثون في مركز جون هوبكنز للأبحاث الطبية مركب هيدروجيل قابل للتحلل الحيوي، محمل بالخلايا الجذعية؛ يمكنه علاج الناسور الشرجي الناتج عن الإصابة بداء كرون.

ووفق تقرير نشره موقع ميدغادغيت المعني بالشؤون الطبية والتقنية، فإن التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران، أظهرت نجاحا كبيرا ونتائج واعدة عندما تم حقن الهيدروجيل بالقرب من موضع الإصابة بالناسور الشرجي.

وذكر الموقع أن الهيدروجيل المحمل بالخلايا الجذعية يعمل كمستودع خلوي للمنطقة المصابة؛ مما يحافظ على الخلايا حية وفي مكانها بحيث يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على عملية الشفاء بالناسور.

وداء كرون لا يتوفر له علاج، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب تورّم التهاب الأنسجة في الجهاز الهضمي، والناسور واحد من مضاعفاته الصعبة الذي يكون نتيجة انتشار القُرح في أنحاء جدار الأمعاء بالكامل.

والناسور عبارة عن قناة صغيرة تربط بين الغدة المصابة بالالتهاب داخل الشرج وفتحة متكونة على منطقة الجلد المحيطة بالشرج، ويمكن أن يخلف آلاما وتورما وانزعاجا وتسربا للدم أو القيح.

وتتطلب هذه المضاعفات تدخلا جراحيا، لكن نصف المرضى المصابين بالناسور لا يرون أي فائدة من أساليب العلاج الحالية، ولذلك لجأ الباحثون إلى الهيدروجيل.