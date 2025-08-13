4 طرق غير متوقعة لاستخدام جهازك اللوحي القديم

يعد الجهاز اللوحي جهازًا ممتازًا للعمل أثناء التنقل. وبالمقارنة مع الهاتف الذكي، تعد الشاشة الأكبر مثالية لتطبيقات الإنتاجية، وتوفر مساحة أكبر للعب الألعاب أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

أخبار ذات علاقة من حجم الشاشة إلى المعالج والذاكرة.. دليلك لشراء جهاز لوحي

في الوقت نفسه، لا يعد الجهاز اللوحي كبيرًا أو ضخمًا مثل الكمبيوتر المحمول، مما يجعله إضافة أخف وزنًا بكثير عند حمله.

وبفضل هذه المزايا، أحضر الكثيرون جهازًا لوحيًا قبل أن يجدوا له استخدامًا، والآن أصبح هذا الجهاز منسيًا.

في السياق عينه، هنالك العديد من التطبيقات الشائعة التي قد تبطئ الجهاز اللوحي بعد سنوات من الاستخدام، خاصة أن معظم الأجهزة اللوحية الاقتصادية ذات مكونات أقل من المستوى المطلوب.

أخبار ذات علاقة الهواتف ثلاثية الطي.. طفرة كبرى في سوق الأجهزة اللوحية

وهذا يدفع المستخدمين إلى شراء جهاز جديد، بينما يصبح الجهاز القديم مجرد أداة لا يتم استخدامها.

لحسن الحظ، لم يعد الأمر كذلك، فهناك بعض الطرق المبتكرة لإعادة توظيف جهازك اللوحي القديم الذي يعمل بنظام أندرويد.

ومن بين الاستراتيجيات الشائعة استخدام جهازك كشاشة ثانوية، أو كاميرا مراقبة، أو مركز تحكم منزلي ذكي.

ولأنك قد تكون على دراية بهذه الطرق، فقد جمعنا لك قائمة بطرق فريدة لإعادة توظيف جهازك اللوحي القديم الذي يعمل بنظام أندرويد، مع العلم أن أيا من هذه الطرق لا تتطلب جهازًا قويًا، ومن المفترض أن تعمل بشكل جيد مع البرامج القديمة أيضًا.

محاكي ألعاب قديمة

يحتوي نظام أندرويد على العديد من الألعاب الأصلية التي ستبقيك مستمتعًا لفترة طويلة. وتقدم بعض الألعاب رسومات مفصلة تكاد تكون مساوية لألعاب منصات الألعاب، ولكنها بالطبع تستهلك موارد كبيرة، وتتطلب جهازًا لوحيًا جديدًا عالي الجودة للعمل بشكل صحيح.

إذا كان لديك جهاز لوحي قديم فقد لا تعمل هذه الألعاب على الإطلاق. وفي هذه الحالات، يكون خيارك الأمثل هو الألعاب القديمة.

لتحويل جهازك اللوحي إلى جهاز ألعاب كلاسيكي، عليك أولاً تثبيت تطبيق محاكاة مثل RetroArch على جهازك، وهو الذي يدعم العديد من وحدات التحكم المختلفة وأنواعًا كثيرة من ملفات الألعاب.

وبعد تنزيل تطبيق المحاكاة، ستحتاج إلى الحصول على ملفات ROM للألعاب التي تريد لعبها، وإرسالها إلى جهازك اللوحي، وتحميلها داخل التطبيق لبدء اللعبة.

للحصول على أفضل تجربة، نوصي بتوصيل وحدة تحكم ألعاب أندرويد جيدة بجهازك اللوحي.

ونظرًا لأن متطلبات الأجهزة والتخزين لهذه الألعاب منخفضة جدًا، يمكنك لعبها حتى على الأجهزة اللوحية التي يزيد عمرها عن بضع سنوات.

إذا كان منفذ USB في جهازك اللوحي يدعم عرض الشاشة، فيمكنك توصيله بشاشة أكبر لتشغيل هذه الألعاب.

جهاز كاريوكي محمول

سواء كانت حفلة أو تجمعًا صغيرًا للأصدقاء والعائلة، غالبًا ما تكون جلسة كاريوكي كافية لبدء الحفلة.

وهناك عدة طرق لتنظيم جلسة كاريوكي، حيث يمكنك استخدام مكبر صوت وميكروفون مخصصين، ولكن شراء مجموعة كاريوكي لن يكون مجديًا إلا إذا كنت ستستخدمه بانتظام.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إنشاء جهاز كاريوكي محمول باستخدام جهاز لوحي قديم يعمل بنظام أندرويد. للقيام بذلك، يمكنك البدء بتنزيل تطبيق كاريوكي على جهازك اللوحي.

بعد إتمام هذه الخطوة، يمكنك إضافة ملحقات إضافية إلى جهازك اللوحي لتحسين التجربة بشكل أكبر.

أخبار ذات علاقة حلول بسيطة تمنح هاتف أندرويد البطيء سرعة إضافية

لتحسين التجربة، يمكنك توصيل ميكروفون خارجي، واستخدام مكبر صوت بلوتوث صغير وجيد لجعل المقطع الصوتي أعلى وأوضح، وهو أمر ضروري إذا كنت تغني مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وهذا النظام ليس عمليًا فحسب، بل إنه سهل الحمل أيضًا، حيث يمكنك بسهولة وضع جميع هذه الملحقات في حقيبة صغيرة.

وينصح باستخدام جهاز لوحي بشاشة كبيرة، إذ يسهّل قراءة كلمات الأغاني على الشاشة أثناء الغناء.

جهاز لوصفات المطبخ

إذا كنت من هواة الطبخ، فلا بد أنك ترغب في تجربة وصفات جديدة بين الحين والآخر. مع ذلك، فإن طهي أطباق جديدة يتطلب اتباع الوصفة خطوة بخطوة. ويمكنك القيام بذلك باستخدام هاتفك، لكن الشاشة الصغيرة والبطارية المحدودة تجعلانه غير مثالي.

والحل الأمثل لهاتين المشكلتين هو استخدام جهاز لوحي قديم كجهاز دائم للوصفات. ويمكنك استخدام حامل للجهاز اللوحي لوضعه على سطح المطبخ، وربما تركه موصولًا بالشاحن طوال الوقت.

أخبار ذات علاقة تحديث في مايكروسوفت.. تحكم بالكمبيوتر من هاتفك الأندرويد

بهذه الطريقة، لن تنفد البطارية في منتصف تحضير الوصفة. وفي هذه الحالة يمثل تطبيق Cookpad استخدامًا آخر للجهاز اللوحي في المطبخ، حيث يتيح لك إدخال جميع المكونات المتوفرة لديك في المنزل.

وبناءً على ذلك، سيعرض لك التطبيق كل وصفة يمكنك تحضيرها بهذه المكونات فقط.

جهاز عرض النص

أصبحت تطبيقات مشاركة الفيديو مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، وأصبح إنشاء الفيديو الآن هواية شائعة.

وإذا كنت قد بدأت للتو في استخدام أي من هذه المنصات، فستعرف أن أحد أكبر التحديات هو تسجيل فيديو دون تلعثم في الكلمات.

وأفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هي كتابة نص مسبقًا حتى تعرف ما ستقوله أمام الكاميرا. ولقراءة نص مع جعله يبدو وكأنك تحدق في الكاميرا، ستحتاج إلى استخدام جهاز يسمى Prompter.

أخبار ذات علاقة 7 ميزات في "أندرويد" لإعادة صياغة علاقتك بهاتفك

هنا يأتي دور جهازك اللوحي القديم الذي يعمل بنظام أندرويد. ببساطة، قم بتنزيل أحد تطبيقات أجهزة عرض النص العديدة على متجر Play، وضع الجهاز اللوحي أمامك، مع تثبيت الكاميرا فوقه مباشرةً. الآن، سيبدو الأمر كما لو كنت تنظر تحت الكاميرا قليلاً أثناء التحدث، إلا أنك ستقرأ نصك بوضوح دون تلعثم مباشرة من الجهاز.

ولتسهيل هذه العملية، تمنحك معظم تطبيقات عرض النص خيار الاختيار من بين سرعات تمرير وخلفيات مختلفة والمزيد.

إذا كان لديك جهاز مناسب للعرض مزود بنافذة كاميرا وزجاج ينعكس عليه النص، فستسمح لك معظم التطبيقات بعكس النص بحيث يظهر بشكل مستقيم في الانعكاس.