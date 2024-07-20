أبلغ العديد من مستخدمي "ويندوز 11" أنهم غير قادرين على استخدام تطبيق الصور المدمج "Windows Photos"، وبينما ادّعى البعض عدم تمكنهم من تشغيل التطبيق في المقام الأول، قال البعض الآخر إنه كان عالقًا في دوامة ظهور رسالة خطأ في تجاوب التطبيق.

وطرحت شركة مايكروسوفت الشهر الماضي تحديثًا لنظام التشغيل ويندوز، أدى إلى تعطيل تطبيق "Windows Photos" المدمج، فإذا كان التطبيق لا يعمل لديك، أو يظهر رسالة خطأ، فإليك كيفية إصلاحه.

طريقة إصلاح الخلل

ومنذ ذلك الحين، أقرت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، ومقرها ريدموند، بالمشكلة، وقالت إنها تعمل على إصلاحها.

وبينما لم تجد مايكروسوفت حلًّا دائمًا بعد، فقد شاركت مؤخرًا حلًّا مؤقتًا لإصلاح المشكلة التي تؤثر في بعض إصدارات "ويندوز 11".

ووفقًا لمايكروسوفت، من غير المرجح أن تؤثر المشكلة على أولئك الذين يستخدمون "ويندوز 11 Home"؛ لذلك لا تُمَكَّن إجراءات الإصلاح على هذه الأجهزة.

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ولإصلاح تطبيق الصور على نظام التشغيل "ويندوز 11"، قم بالخطوات التالية:

ابحث عن أحدث إصدار من "WinAppSDK" على موقع مايكروسوفت على الويب، وعند فتح الصفحة، سيظهر لك خيار تنزيل الحزمة للأنظمة المستندة إلى "x64 "و"x86"، والأنظمة المستندة إلى "ARM".

وإذا كنت لا تعرف برنامج التثبيت الذي تريد تنزيله، فإن إصدار "x64" يعمل مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة التي أُطْلِقَت في الأعوام القليلة الماضية، بينما قد تكون هناك حاجة إلى برنامج تثبيت "x86" للأنظمة الأقدم.

وبمجرد التنزيل، انقر زر الماوس الأيمن على الملف، وحدد الخيار المسمى تشغيل كمسؤول "Run as administrator"، ثم ستظهر نافذة موجه الأوامر، وبعد مرور بعض الوقت، ستُغْلَق نافذة الأوامر تلقائيًّا، مما يشير إلى اكتمال التثبيت.

ضع في اعتبارك أن هذا حلّ مؤقت، إذ قالت مايكروسوفت إنها ستشارك إصلاحًا دائمًا في الأسابيع المقبلة؛ لذلك إذا لم يعمل الإصلاح، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت.