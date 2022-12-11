تقنية ذكية تتيح للمراحيض تشخيص أمراض المعدة

طور مهندسون في معهد جورجيا التقني تقنية جديدة تجعل مراحيض المستقبل قادرة على تشخيص أمراض المعدة الخطيرة والمميتة لدى مستخدميها من صوت عملية الإخراج.

وتتمثل التقنية في جهاز استشعار يسجل أصوات عمليات الإخراج لدى البشر في المراحيض، ويحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ للكشف عن الإصابة بأمراض كالإسهال بدقة عالية تصل نسبتها إلى 98%.

ويأمل الباحثون في استخدام الجهاز الذي أطلق عليه Big Brother الموجود في المرحاض للتنبؤ بتفشي الكوليرا، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي على مراقبة حالتهم.

وبمجرد تركيب الجهاز في المرحاض سيقوم ميكرفون كاشف للإسهال بتسجيل صوت حركة الأمعاء، فيما يحدد جهاز الاستشعار نوع عملية الإخراج وينبّه عبر إشارة ضوئية إلى حالة الشخص.

وقام الباحثون بتدريب جهاز الاستشعار والخوارزمية الخاصة به على الصوت من المصادر المتاحة للجمهور على الإنترنت، والخطوة التالية، كما يقولون، هي اختباره في العالم الحقيقي.