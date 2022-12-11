تقنية ذكية تتيح للمراحيض تشخيص أمراض المعدة
طور مهندسون في معهد جورجيا التقني تقنية جديدة تجعل مراحيض المستقبل قادرة على تشخيص أمراض المعدة الخطيرة والمميتة لدى مستخدميها من صوت عملية الإخراج.
وتتمثل التقنية في جهاز استشعار يسجل أصوات عمليات الإخراج لدى البشر في المراحيض، ويحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ للكشف عن الإصابة بأمراض كالإسهال بدقة عالية تصل نسبتها إلى 98%.
ويأمل الباحثون في استخدام الجهاز الذي أطلق عليه Big Brother الموجود في المرحاض للتنبؤ بتفشي الكوليرا، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي على مراقبة حالتهم.
وبمجرد تركيب الجهاز في المرحاض سيقوم ميكرفون كاشف للإسهال بتسجيل صوت حركة الأمعاء، فيما يحدد جهاز الاستشعار نوع عملية الإخراج وينبّه عبر إشارة ضوئية إلى حالة الشخص.
وقام الباحثون بتدريب جهاز الاستشعار والخوارزمية الخاصة به على الصوت من المصادر المتاحة للجمهور على الإنترنت، والخطوة التالية، كما يقولون، هي اختباره في العالم الحقيقي.
ويمكن استخدام التقنية الجديدة في المساعدة في الكشف عن تفشي الكوليرا، ومساعدة المصابين بمشاكل في الجهاز الهضمي لمراقبة حالتهم الصحية.
وتقول مايا جاتلين الباحثة في معهد جورجيا التقني، والتي قدمت تلك التقنية خلال بحث جديد: "نأمل أن يتم نشر هذا المستشعر صغير الحجم الكاشف للإسهال في المناطق التي يمثل فيها تفشي الكوليرا خطرًا مستمراً".
وأضافت: "ربما في يوم من الأيام، يمكن استخدام الخوارزمية الخاصة بالدراسة مع الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل لمراقبة حركات الأمعاء وصحة الفرد والعائلة".
والكوليرا، مرض بكتيري يسبب الإسهال الشديد، يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه، وفي الوقت الحالي يمكن مراقبة تفشيها والوقاية منها عبر طرق طبية تعتمد على تحديد حالات الإسهال في وقت مبكر. ويمكن الاستفادة من التقنية الجديدة الكاشفة للإسهال، حيث يمكن أن تساعد الخوارزمية الخاصة بها في البحث عن الطفرات المفاجئة في حالات البراز ذي الطابع المائي والرخو في المجتمع بشكل عام، وإعطاء محققي الأمراض السبق في وقف الإسهال.
وذكر الباحثون أن تقنية المراحيض الذكية يمكن أن تضيف طبقة جديدة من جمع البيانات وتحليلها للمنازل الذكية، مشيرين إلى أن الأبحاث المستقبلية ستتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أصوات التبول وانتفاخ البطن، وليس فقط الإفراز، للتنبؤ بالأمراض.