أعلنت شركتا غوغل وكوالكوم، في مفاجأة كبيرة، خلال قمة "سنابدراغون" في هاواي الأمريكية عن تطوير نسخة متكاملة من نظام أندرويد للحواسيب الشخصية، في خطوة تهدف إلى توحيد تجربة الاستخدام بين الهواتف والحواسيب.

وقال المدير التنفيذي لكوالكوم، كريستيانو آمون، إنه اطّلع بالفعل على نسخة تجريبية من أندرويد للحاسوب، واصفًا إياها بأنها "مذهلة"، مضيفًا أنها تجسد "رؤية التقارب بين عالم الهواتف المحمولة والحواسيب".

من جانبه، أوضح ريك أوسترلوه، رئيس قسم المنصات والأجهزة في غوغل، أن المشروع يقوم على بناء قاعدة تقنية مشتركة بين منتجات الهواتف والحواسيب المكتبية، مع التشديد على أن النظام سوف يدعم كافة التطبيقات ومجتمع المطورين، فضلًا عن إدماج Gemini وكامل منظومة الذكاء الاصطناعي في بيئة الحاسوب.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف غوغل في يوليو/تموز الماضي، عن خطتها لإدماج ChromeOS وأندرويد في منصة واحدة؛ ما يعزز التوجه نحو توحيد أنظمة التشغيل عبر مختلف الفئات.

ولم تحدد الشركتان موعدًا رسميًّا لإطلاق أول حواسيب تعمل بنظام أندرويد الجديد، لكن التصريحات الصادرة عن الشركتين تؤكد أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، مع وعود بتقديم تجربة استخدام موحدة تخدم المستخدمين في شتى مجالات الحوسبة.

وقد تشكّل الخطوة الجديدة من غوغل وكوالكوم تحديًا مباشرًا لشركة مايكروسوفت، التي تهيمن منذ عقود على سوق أنظمة تشغيل الحواسيب عبر ويندوز.

ويرى محللون أن إدماج أندرويد في بيئة الحاسوب سوف يجذب شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون بالفعل على النظام في هواتفهم، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسة حقيقية في هذا القطاع.

ومن أبرز مكاسب المشروع توفير منصة موحّدة للمطورين، إذ لن يضطروا بعد الآن إلى بناء تطبيقات منفصلة لكل من الهواتف والحواسيب، بل سيعملون ضمن بيئة واحدة، ومن شأن هذا تسريع تطوير التطبيقات ودعم انتشارها على نطاق أوسع.