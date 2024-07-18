بهدف تحسين قدرات إعادة الصياغة وترجمة النصوص، زودت شركة “مايكروسوفت" برنامجها "وورد" بمزايا جديدة من مساعدها الذكي "كوبايلوت".

ويشمل التحديث، ميزة جديدة تُسمى "Draft on Selection"، تتيح للمستخدمين تحسين وتوسيع أو تحويل أجزاء محددة من النص داخل المستند.

فيما يسمح التحديث الجديد للمستخدمين تحديد النص الذي يرغبون في تعديله وطلب التغييرات من "كوبايلوت"،

وتتنوع الخيارات المتاحة بين إعادة الصياغة، إضافة التفاصيل أو الإحصائيات، تغيير الصيغ مثل تحويل القائمة إلى فقرات، تحديث المحتوى لجماهير مختلفة مثل التكيف مع القراء في الولايات المتحدة، وحتى إعادة تنظيم المعلومات بإضافة عناوين ونقاط.

وتتوفر الميزة الجديدة في برنامج "وورد" على أنظمة ويندوز وماك والويب، لكن يتطلب الوصول إليها اشتراكاً في "Copilot Pro" بالإضافة إلى اشتراك "Microsoft 365".

إلى ذلك، تخطط "مايكروسوفت" لإضافة مزيد من التحسينات على ميزة "Draft on Selection" في الأشهر المقبلة، بما في ذلك طريقة أسرع لاستبدال النص الأصلي بالنص المعدل، وإمكانية الرجوع إلى محتوى من ملفات أخرى.