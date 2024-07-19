أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عن حذف برامج الأمن السيبراني لشركة "كراودسترايك" من كافة أنظمة شركاته.

جاء ذلك بعد عطل تقني عالمي، نجم عن تحديث خاطئ لأحد برامج "كراودسترايك"، وأسفر عن خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وقال ماسك، اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حذفنا توًا CrowdStrike من جميع أنظمتنا".

وفي وقت سابق، قال ماسك إن الانقطاع "أدى إلى توقف سلسلة توريد السيارات"، لكنه لم يذكر تقديرًا لخسائره.

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وتسبب انقطاع تقني عالمي بإلغاء رحلات جوية، وتوقف مصارف عن العمل، وانقطاع وسائل إعلام عن البث.

وقالت شركة "كراودسترايك" للأمن السيبراني إن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا.

وأوضحت أن المشكلة حدثت عندما نشرت تحديثًا معيبًا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.