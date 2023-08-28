تعرف على أفضل الهواتف للألعاب في 2023

يحتاج عشاق ألعاب الفيديو إلى امتلاك هواتف ذكية تتضمن العديد من الميزات، وعلى رأسها شاشات عالية الدقة مع دعم معدل تحديث مرتفع، ومعالج قوي، ونظام تبريد متقدم لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء اللعب، وبطاريات تدوم طويلًا، وتاليًا أفضل الهواتف الذكية للألعاب في 2023، وفقًا لما أورد موقع "aitnews".

ROG Phone 7

يحتوي هاتف "أسوس ROG Phone 7" على جميع الميزات الخاصة بالألعاب، حيثُ لديه مقبس لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، وأكبر ميزة للألعاب هي الأزرار التي تعمل بالموجات فوق الصوتية وتسمى "AirTrigger"، وتوجد على الجانب الأيسر من الهاتف، ويمكن استخدامها بطريقة مريحة عند حمل الجهاز في الوضع الأفقي أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يعمل الهاتف بمعالج من نوع "Snapdragon 8 Gen 2" الثماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانوميتر، ويضم نظام تبريد لاستمرار الجهاز بالعمل لفترة أطول دون ارتفاع حرارته.