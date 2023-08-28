تعرف على أفضل الهواتف للألعاب في 2023
يحتاج عشاق ألعاب الفيديو إلى امتلاك هواتف ذكية تتضمن العديد من الميزات، وعلى رأسها شاشات عالية الدقة مع دعم معدل تحديث مرتفع، ومعالج قوي، ونظام تبريد متقدم لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء اللعب، وبطاريات تدوم طويلًا، وتاليًا أفضل الهواتف الذكية للألعاب في 2023، وفقًا لما أورد موقع "aitnews".
ROG Phone 7
يحتوي هاتف "أسوس ROG Phone 7" على جميع الميزات الخاصة بالألعاب، حيثُ لديه مقبس لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، وأكبر ميزة للألعاب هي الأزرار التي تعمل بالموجات فوق الصوتية وتسمى "AirTrigger"، وتوجد على الجانب الأيسر من الهاتف، ويمكن استخدامها بطريقة مريحة عند حمل الجهاز في الوضع الأفقي أثناء اللعب بألعاب الفيديو.
يعمل الهاتف بمعالج من نوع "Snapdragon 8 Gen 2" الثماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانوميتر، ويضم نظام تبريد لاستمرار الجهاز بالعمل لفترة أطول دون ارتفاع حرارته.
ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغيرا يصل إلى 165 هرتزًا، ويمكن تخفيض معدل التحديث إلى 60 أو 90 أو 120 أو 144 هرتزًا في الإعدادات بحسب كل لعبة، ويخفض تلقائيًا إلى 30 هرتزًا عند تفعيل وضع (always-on) للشاشة لحفظ طاقة البطارية.
ولدى الهاتف بطارية سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، ما يسمح بالاستمرار في العمل لفترات طويلة، ويمكن شحنه سلكيًا بقدرة 65 واطًا، وستصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 42 دقيقة.
يُباع الهاتف بسعر نحو 967 دولارًا أمريكيًا للطراز، الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.
Red Magic 8S Pro
يأتي هاتف "Red Magic 8S Pro" مع نظام تبريد معاد تصميمه لخفض درجات الحرارة أثناء اللعب، ويعمل بمعالج من نوع "كوالكوم" (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: سعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.
ويقوم الهاتف بأداء ثابت ومستقر للمعالج بفضل نظام التبريد الجديد " ICE 12"، الذي يعتمد على معجون حراري ومروحة هوائية لتبديد الحرارة، إضافة إلى طبقة من الجرافين تحت الشاشة، إذ إن نظام التبريد المحسن يمكن أن يخفض درجة الحرارة لما يصل إلى 17 درجة مئوية.
ويمتلك الهاتف بطارية بسعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 40 دقيقة، كما يأتي بشاشة كبيرة قياسها 6.8 بوصة من نوع (AMOLED) بدقة 1116 × 2480 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع فيها إلى 1300 شمعة.
ويتوفر الهاتف بسعر حوالي 790 دولارًا أمريكيًا للطراز، الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
Samsung Galaxy S23 Ultra
يُلبي هاتف "Samsung Galaxy S23 Ultra" احتياجات عشاق ألعاب الفيديو، ولا سيما أنه يتضمن قلم "S"، الذي يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الألعاب، ويضم الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصة، وتدعم معدل تحديث تكيفيا أقصاه 120 هرتزًا، وهي مثالية للألعاب.
ويعمل بمعالج من نوع "كوالكوم"، (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويعمل بنظام التشغيل "أندرويد 13" المعتمد على واجهة المستخدم "One UI 5.1" من سامسونغ.
يدعم الهاتف شبكات (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، و3 خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 غيغابايت، أو واحد تيرابايت.
ويأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.
كما يأتي الهاتف بنظام كاميرا متطور، إذ يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميغابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميغابكسل، والثالثة بدقة 10 ميغابكسل، والرابعة بدقة 12 ميغابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل، ويبُاع الهاتف بسعر نحو 1145 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
iPhone 14 Pro Max
يُعتبر هاتف "iPhone 14 Pro Max"، من منتجات شركة "أبل" الأمريكية، خيارًا مناسبًا، ولا سيما أن معالجات "Apple Bionic" تتفوق على معظم المعالجات التي تعمل بها هواتف "أندرويد".
ويضم الهاتف شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1290 × 2796 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويأتي مع بطارية تبلغ سعتها 4323 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 16 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة، ويُباع بسعر يبدأ من 1172 دولارًا أمريكيًا.