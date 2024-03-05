هل نبالغ في تحديد قدرات ومخاطر "التزييف" عبر الذكاء الاصطناعي؟

ونظرًا إلى أن العناصر المرئية المتلاعب بها أصبحت أكثر تعقيدًا، إلا أنه من الضروري فهم التكنولوجيا الأساسية وتأثيرها المحتمل، خاصة وأن ظهور التزييف العميق له آثار عميقة على جوانب مختلفة من المجتمع، بما في ذلك السياسة، والصحافة، والترفيه، والخصوصية الشخصية.

ومن خلال الضوابط المناسبة والمضمونة والبقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث محاولة احتيال جيدة الصياغة، يجب أن نكون قادرين على تجاوز هذه العاصفة، وبالتالي إذا كنت منتبهًا، فلا يوجد سبب يجعلك تنخدع بالتزييف العميق.

يذكر أن تقنية التزييف العميق ليست جديدة تمامًا، بل تم استخدامها لسنوات في استوديوهات أفلام هوليوود، ولكنها الآن متاحة للجميع من خلال التطبيقات التجارية، ما أدى إلى زيادة حجم المحتوى المزيف المتداول على الويب.

وعندما يتم استخدام تقنية التزييف العميق بهدف الترويج للمعلومات الخاطئة والمضللة، هناك دائماً ما يشعرنا بالراحة في معرفة أنه يتم تطوير أدوات من شأنها اكتشاف مقاطع الفيديو المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، ما يبث الأمل أيضًا هو تلاقي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"ميتا"، و"OpenAI"، و"مايكروسوفت" وغيرها من الشركات، على أنه يجب إنشاء طرق جديدة للحد من انتشار التزييف العميق، مثل إضافة علامات غير مرئية تسمى علامات مائية على المقاطع والصور التي يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام التزييف العميق والذكاء الإصطناعي.