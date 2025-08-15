نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا مع استمرار هجمات إسرائيل

logo
علوم وتقنية

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين بالدم

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين بالدم
أحد متاجر آبلالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 7:15 ص

أعلنت شركة "آبل" أن بعض ساعاتها الذكية ستوفر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي وظيفة أرجئت سنوات بسبب نزاع على براءات اختراع.

أخبار ذات علاقة

الأول من نوعه.. بيلكن تطرح شاحنًا لاسلكيًا فائق السرعة لآيفون وساعات أبل

الأول من نوعه.. بيلكن تطرح شاحنًا لاسلكيًا فائق السرعة لآيفون وساعات أبل

وسيتيح تحديث برمجي تفعيل هذه التقنية في عدد من طرازات "آبل ووتش" Apple Watch وهي "سيريز 9" و"سيريز 10" و"ألترا 2"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة المصنعة لأجهزة "آي فون".

وأوضحت "آبل" أن "هذا التحديث أصبح ممكنا بفضل قرار حديث للجمارك الأمريكية"، بحسب فرانس برس.

وكانت محكمة أمريكية أمرت  شركة التكنولوجيا العملاقة بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.

وأكدت "ماسيمو" أنها صاحبة اختراع القياس الحيوي (البيومتري) هذا، واتهمت "آبل" بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

ونفت آبل هذه الاتهامات واستأنفت الحكم.

وتقيس هذه التقنية تشبُّع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر يُستخدم في الطب لأغراض عدة، من بينها الكشف عن مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، أو تقويم القدرات البدنية للرياضيين.

تشكل الميزات المتعلقة بالصحة والعافية والأداء الرياضي محور الحجج التسويقية التي تستخدمها "آبل" لبيع ساعاتها الذكية.

أخبار ذات علاقة

للمرة الأولى.. تطبيق جديد يتيح مشاهدة مقاطع يوتيوب على ساعات أبل‎‎

للمرة الأولى.. تطبيق جديد يتيح مشاهدة مقاطع يوتيوب على ساعات أبل‎‎

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC