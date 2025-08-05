"جاء وقت الراحة".. ChatGPT يضيف ميزة جديدة من أجل صحتك

أعلنت OpenAI أن ChatGPT سيُذكِّر المستخدمين الآن بأخذ فترات راحة إذا كانوا في محادثة طويلة جدًّا مع الذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه الميزة الجديدة جزءًا من محاولات OpenAI المستمرة لتشجيع المستخدمين على بناء علاقة صحية مع مساعد الذكاء الاصطناعي المطيع والمشجع بشكل مفرط.

يشير إعلان الشركة إلى أن "التذكيرات اللطيفة" ستظهر كنوافذ منبثقة في المحادثات، ويتعين على المستخدمين النقر عليها لمواصلة استخدام ChatGPT.

وتقول النافذة المنبثقة من OpenAI ": "لقد كنت تحادثنا لفترة. هل هذا وقت مناسب لأخذ استراحة؟".

ويذكرنا ذلك بالتذكيرات التي تعرضها بعض ألعاب سويتش عند اللعب لفترة طويلة، إلا أن ميزة ChatGPT، للأسف، تحمل سياقًا غامضًا.

والسبب قدرة ChatGPT على توليد ردود فعل خاطئة أو خطيرة، قادت في بعض الحالات المستخدمين إلى مسارات مظلمة، بما في ذلك الأفكار السلبية. مع العلم أنه كان لدى بعض المستخدمين الذين انغمسوا في أوهام ChatGPT تاريخ من الأمراض النفسية، لكن روبوت الدردشة لا يزال يفشل باستمرار في إغلاق المحادثات غير الصحية.

وتقر OpenAI ببعض هذه العيوب في منشورها على مدونتها، وتشير إلى أنه سيتم تحديث ChatGPT في المستقبل للاستجابة بدقة أكبر للقرارات الشخصية عالية المخاطر.

وبدلاً من تقديم إجابة مباشرة، تقول الشركة: إن روبوت الدردشة سيساعد المستخدمين على التفكير في المشكلات، وطرح الأسئلة، وسرد الإيجابيات والسلبيات.

مفيد ومشجع

من الواضح أن OpenAI تريد أن يكون ChatGPT مفيدًا ومشجعًا وممتعًا للاستخدام، ولكن ليس من الصعب دمج هذه الصفات في الذكاء الاصطناعي. لذلك اضطرت الشركة إلى التراجع عن تحديث ChatGPT في نيسان، والذي أدى إلى استجابة روبوت الدردشة بطرق مزعجة ومحبطة للغاية.

وبحسب OpenAI، إن أخذ فترات راحة من ChatGPT سيخفف حدة هذه المشكلات. أو على الأقل، سيمنح المستخدمين وقتًا للتحقق من صحة إجابات ChatGPT.