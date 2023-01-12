كيف يمكن دمج الميتافيرس في صناعة السيارات؟

تحويل زجاج السيارة الأمامي إلى شاشة

أطلقت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، مشروعا جديدا لعرض محتوى الواقع المعزز على زجاج السيارة الأمامي، ما يسمح بتحويلها إلى شاشة لعرض الأفلام ومعلومات القيادة؛ مثل السرعة واتجاه الحركة.

ويدمج المشروع بين الواقع الحقيقي والافتراضي الذي لا يزال في طور البناء، ولكن ذلك لم يمنع شركات صناعة السيارات من ابتكار قيمة تجارية للتقنية الجديدة.

معرض ميتافيرس لشراء السيارات

أطلقت شركة "فيات" الإيطالية، متجرا افتراضيا في ميتافيرس للبحث عن السيارات وشرائها بمساعدة برنامج مساعدة شخصي.

ومع التطور التقني المتسارع، يمكن أن نشهد محاكاة لتجربة لمس هيكل السيارة وفتح أبوابها ولمس مقاعدها وتجربة قيادتها في الواقع الافتراضي مثل السيارة الحقيقية.