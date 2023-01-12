كيف يمكن دمج الميتافيرس في صناعة السيارات؟
شهد المعرض التقني الأكبر في العالم CES، الذي أقيم في لاس فيغاس مؤخراً الكشف عن ابتكارات عديدة لشركات صناعة السيارات ذاتية القيادة، وكان أبرزها إدخال صناعة السيارات إلى عالم الميتافيرس.
وعرضت الشركات تقنيات واعدة عديدة، تضمنت محاكاة تركيب أجزاء جديدة في السيارة لتجربتها، أو السماح لبائع سيارات ببيع المركبات في معرض افتراضي، أو مشاهدة سائق سيارة ذاتية القيادة لفيلم أثناء سير السيارة.
تحويل زجاج السيارة الأمامي إلى شاشة
أطلقت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، مشروعا جديدا لعرض محتوى الواقع المعزز على زجاج السيارة الأمامي، ما يسمح بتحويلها إلى شاشة لعرض الأفلام ومعلومات القيادة؛ مثل السرعة واتجاه الحركة.
ويدمج المشروع بين الواقع الحقيقي والافتراضي الذي لا يزال في طور البناء، ولكن ذلك لم يمنع شركات صناعة السيارات من ابتكار قيمة تجارية للتقنية الجديدة.
معرض ميتافيرس لشراء السيارات
أطلقت شركة "فيات" الإيطالية، متجرا افتراضيا في ميتافيرس للبحث عن السيارات وشرائها بمساعدة برنامج مساعدة شخصي.
ومع التطور التقني المتسارع، يمكن أن نشهد محاكاة لتجربة لمس هيكل السيارة وفتح أبوابها ولمس مقاعدها وتجربة قيادتها في الواقع الافتراضي مثل السيارة الحقيقية.
نظارات ترفيهية
وطورت شركة "هولو رايد" الناشئة التابعة لشركة "آودي" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة، نظارات واقع افتراضي يستخدمها ركاب المقعد الخلفي لمشاهدة الأفلام وممارسة ألعاب الفيديو.
ويمتاز جهاز العرض بمطابقة المحتوى الافتراضي مع حركة السيارة لحماية الركاب من الإصابة بالغثيان، وأطلقت الشركة نسخة حديثة تعمل في مختلف أنواع السيارات.
خوذة تحكم افتراضي
وعرضت شركة "فاليو" الفرنسية أداة جديدة، تزود السيارة بتلفاز داخلي يمكن التحكم به دون جهاز تحكم، وإنما بواسطة تحريك اليد في الهواء؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.
وترصد مستشعرات مُدمجة داخل السيارة حركة اليد من مكان لآخر؛ ما يسمح للسائق والركاب بتغيير القنوات والتحكم بالتلفاز بعد ارتدائهم لخوذة الواقع الافتراضي.
وتسمح الخوذة بإظهار المشاة والمناظر الطبيعية في نظارة الواقع الافتراضي، من خلال مستشعرات مثبتة خارج السيارة تلتقط المعلومات وترسلها إلى الخوذة.
وفي حال التقطت المستشعرات مؤشرات عن شعور راكب بالضغط، فإن نظام الواقع الافتراضي في السيارة يعرض له صورا تشعره بالراحة.