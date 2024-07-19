أكدت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، إصلاح "الخلل الأساسي" الذي تسبب في العطل التكنولوجي العالمي.



ونقلت شبكة "سي أن أن" عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي قوله، إن التأثير المتبقي لا يزال يؤثر على بعض تطبيقات وخدمات Microsoft 365".



وأضافت الشركة على "إكس": "نحن نجري عمليات تخفيف إضافية لتوفير الدعم".

وتسبب عطل تقني، صباح اليوم الجمعة، مصدره "مايكروسوفت"، في إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات؛ ما أدى إلى حدوث تأخيرات ومشاكل في مطارات أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا.

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وأثر العطل كذلك على القطارات، وشركات السفر، ووسائل الإعلام، وعدة بورصات، وشبكة السكك الحديدية في العديد من الدول.