أصبحت "فضة" مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحدى الصحف الإلكترونية ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد، حسبما أفاد القيمون على المشروع.

وظهرت "فضّة" لأول مرة على تويتر على حساب صحيفة "كويت نيوز" الإلكترونية، إحدى الأذرع الإعلامية التابعة لصحيفة "كويت تايمز" التي تعد أول صحيفة يومية صدرت باللغة الإنجليزية في الكويت والخليج العربي قبل 61 عاما.

وارتدت "فضة" قميصا أبيض وسترة سوداء قائلة بلغة عربية فصيحة: "أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم".