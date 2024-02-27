الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التنقيب برسمه خرائط باطن الأرض

أحدثت استخدامات الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم الحفر والتنقيب، بعد قدرته على أخذ خرائط لـ"باطن الأرض"، الأمر الذي من شأنه المساعدة بجعل عملية الحفر التي تنفذها كبريات الشركات في العالم، أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بحسب شركة "إكسوديغو/Exodigo".

وتستخدم الشركة، التي أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت جولة تمويل بقيمة 105 ملايين دولار، بعد مشاركة مستثمرين جدد بها، أجهزة استشعار لمسح باطن الأرض، وتوظف الذكاء الاصطناعي لجعل البيانات قابلة للاستخدام، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الشركة، التي تأسست، في شهر حزيران/يونيو من العام 2021، على يدي غيريمي سوارد (32 عامًا)، والمؤسس المشارك إيدو غونين، إلى أن خرائطها تساعد على تقليل أعمال الحفر والتنقيب الأولية بنسبة تصل إلى 90%.