علماء أمريكيون يحققون اختراقًا تاريخيًا في "الاندماج النووي"

قال علماء أمريكيون حققوا اختراقًا تاريخيًا في الاندماج النووي، إنهم كرروا هذه التجربة الفذة محققين هذه المرة مردودًا أكبر من الطاقة.

وأذهل مختبر لورانس ليفرمور الوطني العالم في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما أعلن أنه أجرى تفاعلًا نوويًا تجريبيًا أدى إلى إنتاج طاقة أكثر مما أدخل إليه، في ما يعد الهدف المنشود للعلم في المساعي الجارية لإنتاج طاقة متجددة ونظيفة لإنهاء عصر الوقود الأحفوري.

وقال مسؤول الإعلام بول راين، اليوم الإثنين، في بيان عبر البريد الإلكتروني من دون الكشف عن أرقام محددة: "يمكننا تأكيد أن التجربة أنتجت عائدًا أعلى من تجربة كانون الأول/ديسمبر 2022".

وأشار إلى أن المختبر الواقع في كاليفورنيا سيعلن النتائج في مؤتمرات علمية مقبلة وينشرها في مجلات علمية متخصصة.

ويدافع مؤيدو الاندماج النووي عنه باعتباره مصدرًا نظيفًا ووفيرًا وآمنًا للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بالتخلي عن الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تتسبب بأزمة المناخ العالمية.