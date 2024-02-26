"ميسترال إيه آي" تطلق أول روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ميسترال إيه آي" الفرنسية الناشئة، أنها ستطلق روبوت دردشة جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للّحاق بنظيراتها الأمريكية مثل "أوبن إيه آي"، الشركة المصنعة لـ"تشات جي بي تي".

وحشدت "ميسترال" وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، التي أسّسها باحثون سابقون في شركتي "غوغل" و"ميتا" العام الماضي، مبالغ تقرب من 500 مليون يورو (540 مليون دولار).

وقوّم بعض المستثمرين الشركة بأكثر من ملياري دولار في كانون الأول/ديسمبر؛ ما دفع بكثر إلى التكهّن بأن تصبح الشركة من رواد قطاع التكنولوجيا الأوروبية في المستقبل.

وأعلنت الشركة، الإثنين، عن نموذج لغة محسّن، وهو مصطلح تستخدمه شركات الذكاء الاصطناعي لوصف البرامج التي تبني عليها التطبيقات، إضافة إلى أول برنامج دردشة آلي خاص باسم "لو تشات" ("Le Chat").