سماعات AirPods تحصل على ميزة شحن جديدة.. كيف تعمل؟

أعلنت أبل أنه عند إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها المختلفة هذا الخريف، ستحسّن طريقة شحن سماعات AirPods، وستزودها ببعض الميزات الجديدة.

ومن أبرز الميزات "التحكم بالكاميرا" التي ستمكّن سماعات AirPods من العمل كزر غالق عن بعد في آيفون، بالإضافة إلى ميزة "الإيقاف التلقائي للنوم" التي ستوقف الموسيقى تلقائيًا عندما تكتشف سماعات AirPods أنك تغفو.

ميزة لم تذكرها أبل

ولكن، كما جرت العادة، اكتشف أولئك الذين حصلوا على وصول مبكر للنظام الجديد، وتحديدًا النسخة التجريبية للمطورين من نظام iOS 26، بعض الميزات الرائعة التي لم تتحدث عنها أبل بعد.

وإحدى هذه الميزات تمكنك من شحن سماعات AirPods باستمرار وتسمى ميزة "إشعارات شحن سماعات AirPods".

وتهدف هذه الميزة إلى منع نفاد شحن علبة شحن سماعات AirPods، وهذا أمر رائع لسببين: الأول، عندما تصبح بطارية علبة شحن سماعات AirPods منخفضة، سيظهر لك تنبيه على آيفون يخبرك بأنه "حان وقت شحنها".

أما السبب الثاني، فهو أنه بمجرد استعادة علبة شحن AirPods لكامل طاقتها، ستتلقى تنبيهًا على جهاز آيفون يعلمك بانتهاء الشحن، وستكون "إشعارات الشحن" هذه مفعلة افتراضيًا مع نظام iOS 26 .

مع ذلك، إذا كنت لا ترغب في تلقي أي إشعارات إضافية حتى لو بدت مفيدة جدًا، يمكنك تعطيلها من الإعدادات، مع العلم أنه حتى الآن، لم يكن بإمكانك التحقق من مستوى بطارية AirPods وعلبة الشحن إلا عند وضعها في أذنيك، أو بعد ذلك، من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات في جهاز آيفون.

أخبار ذات علاقة أبل تضيف تحكم الكاميرا واكتشاف النوم لسماعات "AirPods"

ولم يتضح بعد أي سماعات AirPods ستدعم إشعارات الشحن الجديدة هذه، لكن من المرجح أن تدعمها طرز AirPods القديمة التي توقفت أبل عن بيعها مثل AirPods الجيل الثاني والثالث.

ومع ذلك، من المحتمل أن تتطلب هذه الميزة شريحة Apple H2، وفي هذه الحالة ستكون ميزة حصرية لسماعات AirPods Pro الجيل الثاني وطراز AirPods 4، علمًا أن أبل ستصدر نظام التشغيل الجديد في أيلول، بعد الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة.