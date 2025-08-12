تعاون بين "غوغل" و"ناسا" للحفاظ على صحة رواد الفضاء

في خطوة رائدة لتعزيز الرعاية الصحية في الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن اختبار أداة ذكاء اصطناعي جديدة، طورتها بالتعاون مع شركة "غوغل"، بهدف دعم صحة رواد الفضاء خلال المهمات التي تفتقر لوجود طبيب على متن المركبة أو لاتصال دائم بالأرض. وتعد هذه الأداة جزءًا من الاستعدادات للرحلات الفضائية الطويلة، بما في ذلك برنامج "أرتميس" الهادف للعودة إلى القمر.

تشخيص وعلاج دقيقان

الأداة، التي أُطلق عليها اسم "المساعد الرقمي لضابط الطاقم الطبي"، لا تزال في مراحلها التجريبية، وهي مصممة خصيصًا لمساعدة رواد الفضاء في تشخيص الأعراض الطبية وعلاجها. وتم تدريب الأداة على أدبيات طبية متخصصة تتعلق برحلات الفضاء، بهدف تعزيز قدرتها على الحفاظ على صحة الطاقم بشكل أفضل.

وتتيح الأداة تحليلًا آنيًّا لحالة الطاقم الصحية وأدائهم، ما يساعد في اتخاذ قرارات طبية مبنية على البيانات والتوقعات التحليلية. وقد تم اختبار الأداة ضمن سيناريوهات محاكاة ضمن بيئة تدريب طلاب الطب، وحققت نتائج مشجعة في الاختبارات الأولية، إذ بلغت دقة التشخيص 88% في حالات إصابة الكاحل، و80% في حالات ألم الأذن، و74% لألم الخاصرة.

نتائج واعدة وتوسّع مستقبلي

وأشارت "غوغل" في مدونة رسمية إلى أن النتائج الأولية تظهر مؤشرات واعدة بخصوص دقة وموثوقية التشخيصات التي تقدمها الأداة، اعتمادًا على الأعراض التي يُبلَّغ عنها. وتعمل الشركتان حاليًّا بالتعاون مع أطباء متخصصين على اختبار الأداة بشكل أوسع، بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية لرواد الفضاء في مهمات الاستكشاف المستقبلية.

بدورها، أوضحت "ناسا" أنها تعتزم توسيع قدرات الأداة تدريجيًّا، حيث ستقوم بدمج بيانات آنية من الأجهزة الطبية المحمولة على متن المركبة في الإصدارات القادمة.

وسيتيح ذلك للأداة التعلم من الحالات الصحية الخاصة بالبيئة الفضائية، إلى جانب فهم تأثيرات انعدام الجاذبية على الجسم البشري، ما يعزز الرعاية الطبية الذاتية في البعثات إلى القمر، المريخ، وما بعدهما.

وإلى جانب تطبيقاتها في الفضاء، من المتوقع أن تساهم هذه التقنية المتقدمة في توفير رعاية صحية عالية الجودة للأشخاص في المناطق النائية على سطح الأرض، حيث يصعب الوصول إلى الأطباء.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الفضاء

يُذكر أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مهام "ناسا". ففي وقت سابق من هذا العام، أعلن مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة عن نجاح اختبار نظام "الاستهداف الديناميكي"، الذي يمكّن الأقمار الصناعية من تحديد المواقع التي ينبغي توجيه الكاميرات نحوها خلال أقل من 90 ثانية، دون أي تدخل بشري.

أخبار ذات علاقة غوغل تخصص مليار دولار لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

وقد جرى تطوير هذا النظام على مدار أكثر من عقد، ويعتمد في عمله على محاكاة طريقة الإنسان في تفسير الصور.