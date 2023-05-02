لقطات جديدة "فريدة" لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، مقطعا عبر حسابه على "تويتر" لتجربته بالسير في الفضاء، خلال تنفيذه مهمة علمية.

وعلق النيادي على مقطع الفيديو بالقول: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير".

وأضاف: "شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة، بينما أستعد لما هو قادم".