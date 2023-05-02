لقطات جديدة "فريدة" لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، مقطعا عبر حسابه على "تويتر" لتجربته بالسير في الفضاء، خلال تنفيذه مهمة علمية.
وعلق النيادي على مقطع الفيديو بالقول: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير".
وأضاف: "شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".
وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة، بينما أستعد لما هو قادم".
وفي وقت سابق، نشر مركز "محمد بن راشد للفضاء" في دولة الإمارات صورًا فريدة للمهمة التاريخية التي خاضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوم الـ28 من أبريل الماضي.
وكان سلطان النيادي، الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية، منذ عدة أشهر، على موعد مع التاريخ، إذ أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة لأداء مهام علمية.
وأصبحت دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدولة رقم 10 على مستوى العالم، التي تطلق مهمات سير خارج محطة الفضاء الدولية.