بين قراصنة الإنترنت والأمن السيبراني.. "سباق تسلح" بالذكاء الاصطناعي

أضاف قراصنة الإنترنت هذا الصيف، لمسة جديدة إلى سيل رسائل التصيد الاحتيالي الموجهة إلى المستخدمين.

فقد أرسل القراصنة مرفقًا يحتوي على برنامج ذكاء اصطناعي، الذي عند تثبيته، سيبحث تلقائيًا في أجهزة كمبيوتر الضحايا عن ملفات حساسة لإرسالها إلى القراصنة.

وتعتبر هذه الحملة، أول حالة معروفة يتم فيها تبني برمجيات خبيثة باستخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي أصبحت منتشرة في ثقافة العديد من الشركات حول العالم.

لعبة القط والفأر

أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم القرصنة، بتحويل المبتدئين إلى خبراء، وبجعل القراصنة المهرة أفضل وأسرع.

في المقابل، تستخدم شركات الأمن السيبراني والباحثون الذكاء الاصطناعي الآن أيضًا، مما يغذي لعبة القط والفأر المتصاعدة بين المتسللين الهجوميين الذين يكتشفون عيوبًا في البرامج ويستغلونها والمدافعين الذين يحاولون إصلاحها أولاً.

ففرق الأمن السيبراني تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن ثغرات برمجية مهمة أو أخطاء، قبل أن يتمكن المتسللون الإجراميون من العثور عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا.

يذكر أنه منذ أقل من عامين، كانت أدوات اختراق الذكاء الاصطناعي الآلية تحتاج إلى تعديلات كبيرة لأداء وظيفتها على النحو الأمثل، لكنها الآن أكثر براعة، ويمكن لأي شخص استخدامها.

من سينتصر؟

لم يستقر الرأي بعد على ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيساعد المهاجمين أم المدافعين في نهاية المطاف.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الدفاع هو المنتصر.

فاكتشاف المخترقين لثغرات بالغة الخطورة أمر نادر، وهم غالبًا ما يخترقون أجهزة الكمبيوتر من خلال العثور على ثغرات صغيرة يتم التغاضي عنها في الشركات الصغيرة التي لا تمتلك فرق أمن سيبراني متخصصة.

في هذه الحالات يعتبر الذكاء الاصطناعي مفيدا بشكل خاص في اكتشاف هذه الثغرات قبل أن يكتشفها المجرمون.

لكن بحسب الخبراء، فإن تطور الذكاء الاصطناعي وجعله قادرًا على إجراء مهام أكثر تعقيدًا مثل كتابة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تنفيذ التعليمات البرمجية، قد يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن السيبراني في المستقبل، خاصة أنه حاليًا لا توجد حواجز وقوانين حماية تمنع أي شخص من إساءة استخدام برامج وروبوتات الذكاء الاصطناعي.