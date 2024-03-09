منافسًا "يوتيوب".. ماسك يعد قريبًا بمقاطع فيديو على التلفزيونات الذكية
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا على أجهزة التلفزيون الذكية.
وكانت مجلة "فورتشن" أفادت بأن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها إيلون ماسك تعتزم منافسة "يوتيوب" عبر إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي "أمازون" و"سامسونغ" الأسبوع المقبل.
ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله، إن ماسك كان عازما على التنافس مع "يوتيوب".
وفي ردّه على سؤال لأحد مستخدمي منصة "إكس" عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، أجاب ماسك "قريبا".
وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورتشن" إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدّمه موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل".
ونقلت عن مصدر لم تحدّد هويته قوله، إن ماسك كان عازما على التنافس مع "يوتيوب".