منافسًا "يوتيوب".. ماسك يعد قريبًا بمقاطع فيديو على التلفزيونات الذكية

وفي ردّه على سؤال لأحد مستخدمي منصة "إكس" عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، أجاب ماسك "قريبا".

وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورتشن" إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدّمه موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل".

ونقلت عن مصدر لم تحدّد هويته قوله، إن ماسك كان عازما على التنافس مع "يوتيوب".