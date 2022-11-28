باحثون يطورون ساعة ذكية لرصد النوبات القلبية‎‎ المفاجئة

طور باحثون من جامعة "توينتي" في نيذرلاندز، ساعة ذكية قابلة للارتداء، ترصد حصول النوبات القلبية المفاجئة وترسل إنذارا طارئا بشكل تلقائي إلى الجهات الطبية لاتخاذ إجراءات إسعافية.

ويعمل الباحثون على اختبار فاعلية الجهاز الجديد بواسطة نماذج محاكاة حاسوبية، لقياس تأثيره على معدلات النجاة وزيادة سرعة أوقات الاستجابة الطارئة.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ريساسيتيشن بلاس" العلمية، إلى معاناة عشرات الآلاف من الأشخاص من النوبات القلبية المفاجئة، ما يتسبب بوفاة معظمهم أو تعرضهم لمضاعفات عصبية بسبب تأخر استجابة الأجهزة الطبية لإصابتهم.