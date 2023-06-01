أول اجتماع عام لـ"ناسا" حول الأجسام الطائرة
عقدت وكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أول اجتماع عام لبحث "الأجسام الطائرة"، وذلك بعد عام من إطلاق دراسة حول المشاهدات غير المفسرة لأجسام غريبة طائرة.
وقالت وكالة أخبار "أسوشيتد برس"، إن "وكالة ناسا، اختارت 16 عالمًا وخبيرًا للمشاركة كفريق مستقل في الاجتماع، الذي حضره رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، وهو أول أمريكي يقضي ما يقرب من عام في الفضاء".
وكانت المخابرات الأمريكية أشارت في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2021 إلى عدم توفر دليل حول وجود "كائنات فضائية" في السماء، لكنها أقرت بعدم امتلاكها تفسيرات في شأن عشرات الظواهر المرصودة من طيارين عسكريين كـ"الأجسام الغريبة الطائرة".
والدراسة التي تقوم بها "ناسا"، والتي يتوقع نشر نتائجها النهائية في تموز/ يوليو، بمثابة الخطوة الأولى في محاولة لتفسير المشاهد الغامضة في السماء التي تسميها الوكالة الأمريكية بـ"UAPs"، أو الظواهر الطائرة غير المعروفة الهوية.
وقال عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغل، ورئيس اللجنة المشرفة على الدراسة، إن " المجموعة تبحث في المعلومات غير السرية المتاحة حول هذا الموضوع، ومقدار ما هو مطلوب لفهم ما يجري في السماء".