أول اجتماع عام لـ"ناسا" حول الأجسام الطائرة

عقدت وكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أول اجتماع عام لبحث "الأجسام الطائرة"، وذلك بعد عام من إطلاق دراسة حول المشاهدات غير المفسرة لأجسام غريبة طائرة.

وقالت وكالة أخبار "أسوشيتد برس"، إن "وكالة ناسا، اختارت 16 عالمًا وخبيرًا للمشاركة كفريق مستقل في الاجتماع، الذي حضره رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، وهو أول أمريكي يقضي ما يقرب من عام في الفضاء".