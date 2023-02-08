ابتكار صندوق ذكي يعالج بقايا الطعام المهدر في المنازل

تسبب الأرقام المتعلقة بنفايات الطعام الذهول، فعالمياً يتم فقدان أو إهدار حوالي ثلث إنتاج الغذاء في العالم - نحو 1.3 مليار طن كل عام - وينتهي الأمر بمعظمه بالتعفن في مدافن النفايات.

وتسرب مدافن نفايات الطعام غاز الميثان الذي يعرف بأنه غاز دفيئة أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون عندما يدخل الغلاف الجوي لأول مرة، وتتمثل إحدى طرق معالجة هذه المشاكل في إعادة استخدام الطعام المهدر وتحويله إلى المزيد من الطعام، وهو خيار أكثر فاعلية من التسميد عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ، ولكن ليس من السهل دائمًا القيام به في المنزل.