ابتكار صندوق ذكي يعالج بقايا الطعام المهدر في المنازل
تسبب الأرقام المتعلقة بنفايات الطعام الذهول، فعالمياً يتم فقدان أو إهدار حوالي ثلث إنتاج الغذاء في العالم - نحو 1.3 مليار طن كل عام - وينتهي الأمر بمعظمه بالتعفن في مدافن النفايات.
وتسرب مدافن نفايات الطعام غاز الميثان الذي يعرف بأنه غاز دفيئة أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون عندما يدخل الغلاف الجوي لأول مرة، وتتمثل إحدى طرق معالجة هذه المشاكل في إعادة استخدام الطعام المهدر وتحويله إلى المزيد من الطعام، وهو خيار أكثر فاعلية من التسميد عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ، ولكن ليس من السهل دائمًا القيام به في المنزل.
وقررت شركة ناشئة تم إطلاقها حديثًا تسمى Mill Industries تغيير ذلك والمساهمة في الاستفادة من هدر الطعام المتزايد بطريقة تحول بقايا الطعام إلى المزيد من الطعام، وسترسل Mill لأعضائها صندوقًا عالي التقنية لرمي بقايا طعامهم فيه حتى لا ينتهي بها الأمر في مكب النفايات، حيث يتعامل الصندوق مع بقايا الطعام.
ويحاكي صندوق تجميع بقايا الأطعمة سلة مهملات المطبخ النموذجية مع دواسة قدم وغطاء، إلا أنه يتم توصيله بمأخذ طاقة، ويمكن أن يأخذ الصندوق قشور الأطباق والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والبيض واللحوم وحتى الدجاج.
يمكن الاستمرار في إضافة بقايا الطعام إلى سلة المهملات حتى تصبح مليئة بالطعام الذي يشبه النشار الناعم، بعد ذلك، يمكنهم إفراغ المحتويات في صندوق إرجاع مدفوع مسبقًا للبريد إلى Mill، حيث تقول الشركة إنها تتشارك مع شركة USPS للشحن، ويرسل الأعضاء هذه الصناديق الممتلئة ببقايا الطعام التي تم تجميعها إلى Mill التي ستستخدمها الشركة في صنع علف الدجاج، بحسب موقع "ذا فيرج".
والهدف هنا هو خفض مليارات الأطنان من تلوث غازات الاحتباس الحراري الذي يأتي من تحلل النفايات في مدافن النفايات والمحاصيل المزروعة لتغذية الحيوانات، وفي عالم مثالي قد يكون ذلك ناجحاً بالفعل، ولكن الواقع يكون أكثر تعقيداً، لأن النجاح يعتمد على العديد من العوامل المتفاوتة.
وللبدء، يتعين على Mill أن يجد المستهلكين على استعداد لتحمل ودفع ثمن صندوق نفايات إضافي لبقايا الطعام بدلاً من التخلص منها مع بقية القمامة، ويفعل الكثير من الأشخاص المهتمين بالنفايات شيئًا مشابهًا من خلال التسميد، بمعنى فصل نفايات الطعام للسماح لها بالتحلل إلى منتج غني بالمغذيات يشبه التربة، ويساعد التسميد بالفعل على إبعاد الطعام عن مكبات النفايات ولا يولّد غاز الميثان عند إدارته بعناية.
لذلك يتعين على Mill إقناع الناس بأنه يمكنهم فعل المزيد من أجل الكوكب من خلال الاشتراك في عضويتها، ويمكن أن يؤدي إجراء هذه العملية إلى منع نصف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل أسرة في السنة، وفقًا لتقييم أولي أجرته الشركة.