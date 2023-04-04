لماذا غيَّر ماسك شعار تويتر إلى صورة الكلب Doge؟

يثير تغيير مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شعار منصة تويتر الشهير من عصفور إلى كلب، العديد من الأسئلة حول السبب.

ويشير شعار تويتر الذي غيَّره ماسك إلى العملة المشفرة "دوج"؛ ما أسهم في ارتفاع قيمة العملة المشفرة Doge بنسبة 30%، رغم أن قيمتها كانت منخفضة.

ويُدعى الكلب الموجود على العملة المشفرة "كابوسو"، وهو كلب إنقاذ وما زال يعيش مع مالكه "أتسوكو ساتو"، في ساكورا باليابان.

وكان ماسك وعد أحد متابعيه بتغيير شعار تويتر عند شرائه إلى شعار عملة doge، وهو ما حدث فعلًا، إذ أعاد نشر المحادثة وعلق قائلًا: "كما وعدت".