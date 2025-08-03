"يوتيوب" يطلق ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي تُسهل صناعة المحتوى

أعلنت منصة "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل" بدء اختبار ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح لصناع المحتوى التعاون في إنتاج مقاطع الفيديو.

وتهدف الميزة، التي أصبحت متاحة حاليا لعدد محدود من القنوات لصانع المحتوى، إلى تسهيل التعاون بين منشئي المحتوى، وتمكينهم من مشاركة الموارد والخبرات لإنشاء محتوى أكثر جاذبية وتنوعًا.

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وتسمح الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى بالعمل معًا على إنتاج مقاطع الفيديو، ما يتيح لهم الاستفادة من مهارات وخبرات بعضهم بعضًا.

كما يمكن لمنشئي المحتوى مشاركة الموارد المختلفة، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى والمؤثرات الصوتية، لإنشاء محتوى أكثر احترافية.

وتتيح الميزة التجريبية دعوة آخرين للمشاركة في الفيديو، بحيث يتم ترشيح العمل المشترك لجماهير كل الأطراف المشاركة.

وستظهر أسماء المتعاونين بجانب اسم صاحب القناة ضمن تفاصيل الفيديو، وفي حال تعدد المتعاونين، خاصة على تطبيق الهاتف، فسيُعرض الاسم بصيغة "والمزيد"، بحسب "يوتيوب".

ويمكن للمستخدمين النقر عليه للاطلاع على القائمة الكاملة للمشاركين في الفيديو، إلى جانب زر "اشتراك" بجوار كل اسم لتسهيل متابعة المتعاونين.

ومن الممكن أن تُسهم الميزة في تحسين جودة المحتوى من خلال التعاون، بحيث يمكن لمنشئي المحتوى إنتاج مقاطع فيديو ذات جودة أعلى، وبهذا يمكن للمحتوى التعاوني أن يجذب تفاعلًا أكبر من الجمهور، ويكون أكثر جاذبية وتنوعًا.

وتعد الميزة خطوة مهمة في تطور منصة "يوتيوب"، إذ تهدف إلى تمكين منشئي المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة أفضل للمستخدمين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الميزة إلى زيادة الإبداع والتنوع في المحتوى على المنصة.