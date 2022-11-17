لأول مرة.. "جيمس ويب" يرصد بداية مذهلة لتشكل نجم كوني صغير

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية بدايات تشكل نجم صغير جدًا أثناء استكشافه للعثور على المجرات الأولى في الفضاء.

وتُظهر صورة هذا النجم الأولي الذي لم يسبق له مثيل شكل "ساعة رملية"، ويبدو وكأنه مشتعل في وسط سواد الفضاء، والذي لا يمكن رؤيته إلا في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تلسكوب "جيمس ويب" هو التلسكوب الوحيد الذي يمتلك هذه القدرة على الإطلاق.

وباستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، لم يكن "جيمس ويب" قادرًا فقط على اختراق السحابة المظلمة التي غطت النجوم الأولية من التلسكوبات في الماضي، ولكن أيضًا تحديد الوقت المناسب لرؤية الوقت الذي يتغذى فيه النجم الشاب على سحابة من المواد لزيادة حجمه.

وشاركت وكالة "ناسا" الصورة المذهلة، عبر حسابها في تويتر، بينما أشارت إلى هذا المنظر للنجم الأولي، الذي يطلق عليه اسم L1527، "يوفر نافذة على ما بدا عليه شمسنا ونظامنا الشمسي في طفولتهما".

وقالت "ناسا" في تغريدتها التي أرفقتها بصورة الظاهرة الفلكية الفريدة: "مخبأة في رقبة هذه (الساعة الرملية) من الضوء هي بدايات نجم جديد، نجم أولي".

وأضافت: "لا تظهر سحب الغبار والغاز داخل هذه المنطقة إلا في ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهي الأطوال الموجية التي يتخصص فيها (ويب)".