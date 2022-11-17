لأول مرة.. "جيمس ويب" يرصد بداية مذهلة لتشكل نجم كوني صغير
التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية بدايات تشكل نجم صغير جدًا أثناء استكشافه للعثور على المجرات الأولى في الفضاء.
وتُظهر صورة هذا النجم الأولي الذي لم يسبق له مثيل شكل "ساعة رملية"، ويبدو وكأنه مشتعل في وسط سواد الفضاء، والذي لا يمكن رؤيته إلا في ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تلسكوب "جيمس ويب" هو التلسكوب الوحيد الذي يمتلك هذه القدرة على الإطلاق.
وباستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، لم يكن "جيمس ويب" قادرًا فقط على اختراق السحابة المظلمة التي غطت النجوم الأولية من التلسكوبات في الماضي، ولكن أيضًا تحديد الوقت المناسب لرؤية الوقت الذي يتغذى فيه النجم الشاب على سحابة من المواد لزيادة حجمه.
وشاركت وكالة "ناسا" الصورة المذهلة، عبر حسابها في تويتر، بينما أشارت إلى هذا المنظر للنجم الأولي، الذي يطلق عليه اسم L1527، "يوفر نافذة على ما بدا عليه شمسنا ونظامنا الشمسي في طفولتهما".
وقالت "ناسا" في تغريدتها التي أرفقتها بصورة الظاهرة الفلكية الفريدة: "مخبأة في رقبة هذه (الساعة الرملية) من الضوء هي بدايات نجم جديد، نجم أولي".
وأضافت: "لا تظهر سحب الغبار والغاز داخل هذه المنطقة إلا في ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهي الأطوال الموجية التي يتخصص فيها (ويب)".
وتعتبر NIRCam هي الكاميرا الأولى من نوعها التي تمكن تلسكوب "جيمس ويب" من اكتشاف الميزات الكونية التي فوتتها التلسكوبات السابقة.
ويرجع ذلك إلى أنه مصمم لالتقاط الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهو الضوء الذي يتجاوز الطرف الأحمر من الطيف.
وقالت أليسون نوردت، مديرة علوم الفضاء والأجهزة في شركة "لوكهيد مارتن"، التي صممت وبنت التكنولوجيا، في بيان سابق، إن هذه التكنولوجيا هي "مفتاح مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم ولتحقيق جميع الأهداف العلمية للتلسكوب".
تُظهر الصورة، التي تبدو وكأنها انفجار في الفضاء، الغبار والسحب غير المرئية التي كانت تحيط بالمنطقة وفي وسط الساعة الرملية هو النجم الشاب الذي يبلغ عمره 100.000 عام فقط. هذا بالمقارنة مع الأغلبية التي يتراوح عمرها بين مليار و 10 مليارات سنة.
ونظرًا لأن النجم الأولي صغير جدًا، تعتبره ناسا من الفئة 0، وهي المرحلة الأولى من تكوين النجوم، ولا يزال أمام هذا النجم طريق طويل ليقطعه قبل أن يلقي سحابته المظلمة من الغبار والغاز ويزهر في نجم كامل.
وعلى عكس النجوم الناضجة، فإن هذا النجم الأولي لا يولد طاقته الخاصة من خلال الاندماج النووي حتى الآن، وهي خاصية أساسية للنجوم.
وشكله، رغم كونه كرويًا في الغالب، غير مستقر أيضًا، حيث يتخذ شكل كتلة غاز صغيرة وساخنة ومنتفخة في مكان ما بين 20 و 40% من كتلة شمس الأرض.