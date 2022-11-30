هوندا تطلق روبوتا بشريا يساعد في الإسعافات الأولية

أطلقت شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات، روبوت "أفاتار" البشري القابل للتحكم عن بُعد، في إطار سعيها لتوسيع قدرات البشر افتراضيا، والتغلب على قيود الزمن والمكان.

ويمكن التحكم بالروبوت بواسطة جهاز للرأس وقفازات يرتديها مشغل بشري، ليستطيع الرؤية والسمع والإحساس بالأشياء من خلال الروبوت، ما يمكن المتخصصين من الاستجابة لحالات الطوارئ والعمل في مناطق الكوارث لإصلاح المعدات، دون الحاجة للوجود في موقع العمل.