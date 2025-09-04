أجهزة التحكم في التلفزيون أداة لإعلانات بملايين الدولارات

تطور التلفزيون كثيرًا منذ أن كان الأقدمون يقضون أمسياتهم في الجدال حول من يملك جهاز التحكم عن بعد. فمنذ ظهور أجهزة التلفزيون الذكية وحتى ظهور خدمات البث، أصبحت تجارب المشاهدة المنزلية الحديثة وأجهزة التحكم عن بعد التي توجهها مختلفة تمامًا عن أصولها.

معيار ثقافي

تم طرح أجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت معيارًا ثقافيًا يستخدمه علماء الاجتماع الآن لدراسة ديناميكيات الأسرة والمجتمع.

وفي الوقت الحاضر، تحتوي أجهزة التحكم عن بعد على إعلانات أكثر من قميص كرة قدم، وتتميز بأزرار ملونة تنقلك مباشرة إلى خدمات البث بالاشتراك.

وصممت هذه الإعلانات المحمولة للتأثير على سلوك المشاهدة لديك بقدر ما هي لتوفير الراحة، مع العلم أنها تأتي بسعر باهظ لمقدمي خدمات البث والمشاهدين على حد سواء.

أخبار ذات علاقة 4 طرق لاستخدام التلفزيون الذكي دون إنترنت.. تعرف عليها

مساحة للإعلانات

يعد وضع أزرار لمزودي خدمات البث التلفزيوني مثل نتفليكس في أجهزة التحكم عن بعد ليس مصادفة، حيث تطور بيع مساحة في جهاز التحكم إلى مصدر دخل مربح.

وقد انتهزت شركات التلفزيون الفرصة، بينما يواصل مزودو المحتوى البحث عن طرق مبتكرة للتأثير على كيفية استهلاك الناس للوسائط.

ومع ذلك، ليس الجميع راضين عن هذا الترتيب، حيث أثار العديد منهم مخاوف بشأن كيفية تأثيره بشكل غير ملائم على عادات المشاهدين؛ ما يوفر ميزة واضحة للشركات الكبرى، ويصرف المستهلكين عن منصات البث الصغيرة والمحلية والمجانية.

عمل مربح

يعد توفير مساحة في جهاز التحكم عن بعد نموذج عمل مربح للشركات المصنعة. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن شركة صناعة الأجهزة الإلكترونية Roku فرضت دولارًا واحدًا على كل جهاز تحكم يحتوي على زر مخصص.

وبما أن جهاز تحكم المنصة يحتوي على أربعة أزرار مخصصة لشركات مثل Hulu وNetflix وShowtime وYouTube، فهذا يعني أن المبلغ يصبح 4 دولارات لكل جهاز تحكم عن بعد. ولو أسقطنا هذه الأسعار على قاعدة عملاء Roku البالغ عددهم 90 مليونًا في عام 2025، يصبح المبلغ النهائي الذي تتقاضاه المنصة من بيع مساحة أربعة أزرار 360 مليون دولار.

تكافؤ الفرص

سعى المشرعون إلى تحقيق تكافؤ الفرص من خلال اقتراح أحكام "إلزامية" يتم فرضها على الشركات المصنعة لأجهزة التحكم عن بُعد، وإلزامها بمنح معاملة متساوية أو تفضيلية لمقدمي المحتوى الصغار والمحليين.

وبالمثل، ضغط آخرون من أجل أزرار "تلفزيون مجاني" تتيح للمستخدمين الوصول إلى برامج تلفزيونية مجانية. ويتضمن بعض مقدمي الخدمات، مثل Google TV، الآن زر "تلفزيون مجاني" ينقل المستخدمين مباشرةً إلى كتالوج يضم أكثر من 150 قناة تلفزيونية مجانية.