أبرز اتجاهات الرعاية الصحية المرتبطة بالتكنولوجيا في 2023
تشير التوقعات إلى أن ثمة موجة جديدة من الابتكار والاعتماد على التقنية في مجال الرعاية الصحية آخذة في الازدياد في 2023.
وفي الوقت الذي ستظهر العديد من التقنيات والحلول الجديدة المدعوة من الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية، سيتحول التركيز إلى الرفاهية البدنية والنفسية.
نستعرض في هذا التقرير أبرز الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية المتعلقة بالتكنولوجيا خلال عام 2023.
تغيير قواعد اللعبة
من المتوقع أن تغير تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء والصحة المتنقلة (ممارسة الطب والصحة العامة عبر الأجهزة المحمولة) والتطبيب عن بعد والحلول الصحية الرقمية، قواعد اللعبة في أنظمة الرعاية الصحية في 2023.
التوسع السريع في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهما حاليًا من أكثر التقنيات شيوعًا في مجال الرعاية الصحية، يجعلان التنبؤ والتشخيص والمراقبة وعلاج المرضى أكثر سهولة.
ووفق إحصائيات حديثة، فقد بلغ سوق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية على الصعيد العالمي 15.1 مليار دولار أمريكي في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 20.65 مليار دولار بحلول 2023 و187.5 مليار دولار في 2030.
أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في 2023
• تحليل الصور الطبية: يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي الطبي على الصور الطبية، مثل فحوصات الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي؛ لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية في تفسير النتائج.
• اكتشاف الأدوية: يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع الأبحاث السريرية واكتشاف الأدوية، خاصةً عند اكتشاف الآثار الجانبية أو العثور على أكثر توليفة من الأدوية فعالية.
• أمراض الدماغ: تساعد الأجهزة الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في علاج واكتشاف الاضطرابات العصبية، مثل مرض الزهايمر وباركنسون، من خلال تحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.
• الطب الوقائي: التحليلات التنبؤية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في تخصيص الرعاية الصحية، ويمكن أن يساعد هذا الأطباء على ضبط مستوى الرعاية التي يقدمونها لمنع حدوثها.
المجتمعات الافتراضية ورعاية المرضى
بينما تقوم الشركات بتطوير منتجات وبنية صحية رقمية مبتكرة تدعم المجتمعات الافتراضية، تسمح منصات الوسائط الاجتماعية للمرضى بالتواصل مع المرضى الآخرين والمتخصصين في الرعاية الصحية لتلقي ومشاركة المعلومات الصحية الهامة عبر الإنترنت.
التكنولوجيا الطبية وإنترنت الأشياء
سيواصل إنترنت الأشياء الطبية إعادة اختراع الطريقة التي يشارك بها مقدمو الخدمات الطبية والمرضى في مجموعة واسعة من الممارسات.
وسيؤثر هذا الاتجاه بشكل كبير على المصنعين والموردين، الذين يحتاجون إلى الاستثمار في التقنيات والخدمات الصحية المتصلة التي تلبي احتياجات المريض الحديث.
البيانات الضخمة
يعد استخدام البيانات الضخمة تقدمًا كبيرًا لاتجاهات الرعاية الصحية، ويمكن أن تكون البيانات الضخمة مفيدة للغاية في تحسين علاج المريض وتقليل تكلفة التشخيص، وبالتالي تعزيز رفاهيته.