أبرز اتجاهات الرعاية الصحية المرتبطة بالتكنولوجيا في 2023

تشير التوقعات إلى أن ثمة موجة جديدة من الابتكار والاعتماد على التقنية في مجال الرعاية الصحية آخذة في الازدياد في 2023.

وفي الوقت الذي ستظهر العديد من التقنيات والحلول الجديدة المدعوة من الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية، سيتحول التركيز إلى الرفاهية البدنية والنفسية.

نستعرض في هذا التقرير أبرز الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية المتعلقة بالتكنولوجيا خلال عام 2023.