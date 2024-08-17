ما العمر الافتراضي لمحركات الأقراص الصلبة "SSD"؟

يمكن لمعظم وحدات SSD أن تدوم أكثر من 5 سنوات، في حين تتجاوز الوحدات الأكثر متانة 10 سنوات، وتعتمد مدة ديمومة وحدة SSD على عدد مرات الكتابة، وعامل الوقت.

إذا كنت تريد تخزينًا سريعًا وموثوقًا، فلا شك أنك يجب أن تحصل على قرص الحالة الصلبة SSD قوي، وإذا اخترت واحدًا جيدًا، فقد يخدمك لسنوات، وبحكم المنطق، لا تدوم SSD إلى الأبد، ولديها عدد محدود من دورات الكتابة والمحو، مما يعني أنه بمرور الوقت، سيفشل SSD الخاص بك.

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كمية تقديرية من البيانات



على الرغم من أن عمر محرك أقراص SSD قد يبدو غامضًا إلى حد ما، فإن كل محرك أقراص SSD لديه كمية تقديرية من البيانات يمكنه التعامل معها قبل أن يكون معرضًا لخطر الفشل.

عند شراء وحدة التخزين، سترى غالبًا مواصفات مختلفة تقدر المدة التي يجب أن يعمل بها SSD قبل أن تسوء الأمور، ومن بينها عدد التيرابايت التي يمكن كتابتها (TBW)، وعدد عمليات الكتابة على القرص يوميًا (DWPD)، ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF).

وقد تدرج بعض الشركات المصنعة مقياسًا واحدًا فقط من هذه المقاييس، بينما قد تدرج شركات أخرى الثلاثة، ولهذا السبب فإن تحديد المدة التي يمكن أن يستمر فيها SSD ليس أمرًا دقيقًا.

وتستخدم TBW كمقياس لإجمالي كمية البيانات التي يمكن كتابتها على SSD قبل أن يتآكل، وهذا هو المقياس الأكثر استخدامًا والذي يمثل قدرة SSD على التحمل، ومن غير المرجح أن تصل إلى هذا الحد.

وتتمتع العديد من أفضل محركات SSD المتوفرة، حاليًا، بتصنيفات TBW تصل إلى 1200 تيرابايت وما فوق، وبافتراض أنك تكتب 100 جيجابايت من البيانات أسبوعيًا على SSD الخاص بك، فإن TBW الخاص بك سينفد بعد 230 عامًا من الاستخدام المستمر، وهذا بالطبع أمر غير دقيق وغير منطقي، لذلك فإن هذا المقياس هو مجرد تقدير، فبعض أقراص SSD ستفشل في غضون عام، بينما لن تفشل أقراص أخرى على الإطلاق.

العمر الافتراضي وعلامات فشل القرص



إن تحديد المدة التي تدومها محركات أقراص SSD أمر صعب، لكن في المتوسط، قد تعمل العديد من محركات SSD بشكل جيد لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات قبل إظهار علامات الفشل.

ويمكن أن يتغير هذا التقدير اعتمادًا على بعض العوامل التي قد تطيل أو تقصر من عمر SSD مثل أحمال العمل التي يتعامل معها، ومدى تكرار وكثافة استخدامها. في المقابل، تزعم الدراسات الحديثة أن فشل SSD يصبح أكثر احتمالية مع مرور الوقت أكثر من الاستخدام.

إذا كان محرك أقراص الحالة الصلبة SSD الخاص بك يفشل، فمن السهل جدًا ملاحظة ذلك، فقد يبطئ الكمبيوتر إلى مستويات لا تُطاق، لدرجة أن تشغيل كروم سيستغرق وقتًا طويلًا، وستواجه تعطلًا متكررًا خاصة أثناء إقلاع الكمبيوتر، وستظهر أخطاء نظام الملفات المتكررة، وتلف البيانات، والتجمد، وعدم الاستجابة.

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في الختام، من المهم أن تتذكر أن فقدان SSD قد يكلفك جميع بياناتك، ولهذا السبب فإن النسخ الاحتياطي مهم للغاية. ولكن اختبار SSD بشكل دوري بحثًا عن علامات الفشل يعد فكرة جيدة أيضًا، ومن الأفضل التصرف قبل ملاحظة أي علامات فشل، حيث قد يمنحك هذا بعض الوقت لنقل بياناتك إلى مكان آخر وشراء SSD جديد.