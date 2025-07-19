المساعدون الرقميون.. ميزة جديدة تضاف إلى "ChatGPT"

يُعدّ وضع الوكيل الجديد في "ChatGPT" علامةً أخرى على تكثيف شركات التكنولوجيا جهودها في مجال المساعدين الرقميين، الذين يُظهرون قدرات متقدمة للغاية.

أعلنت OpenAI عن ميزة جديدة في ChatGPT تتيح لبرنامج الدردشة الآلي الشهير تنفيذ الإجراءات نيابةً عن المستخدم.

ويُعدّ هذا جزءًا من جهود واسعة النطاق في هذا المجال لتغيير طريقة إنجاز الأشخاص لأعمالهم على الإنترنت.

وتأمل شركات التكنولوجيا العملاقة أنه، بدلاً من التنقل بين التطبيقات والبحث يدويًا على الويب، قد يتمكن المستخدمون يومًا ما من الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بكل شيء.

وتعتمد الميزة الجديدة على قدرات ChatGPT Operator وأدوات البحث العميق التي تقدمها OpenAI، وتجمع بينها.

قدرات متقدمة

تُعتبر الميزة الجديدة في ChatGPT، والتي سيبدأ طرحها فورًا، علامةً أخرى على تكثيف شركات التكنولوجيا العملاقة جهودها في مجال المساعدات الرقمية، التي تُظهر قدرات متقدمة بشكل ملحوظ.

كما تُفاقم المنافسة بين OpenAI وغوغل، التي تسعى لتحقيق طموحات مماثلة من خلال مساعدها "جيميني".

وأكدت OpenAI أن الميزة الجديدة في ChatGPT "تعمل باستخدام حاسوبها الافتراضي الخاص"، مما يُمكنها من التعامل مع الطلبات المعقدة.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إصدار أوامر مثل: "انظر إلى تقويمي وأطلعني على اجتماعات العملاء القادمة"، أو "خطط واشترِ المكونات لإعداد فطور ياباني لأربعة أشخاص".

وفي عرض توضيحي بالفيديو، كتب موظفو OpenAI رسالة طويلة ومفصلة تطلب من الذكاء الاصطناعي الجديد مساعدة المستخدم في التحضير لحفل زفاف.

وتضمنت الرسالة مجموعة من التعليمات المحددة، بالإضافة إلى فنادق يمكنها توفير بضعة أيام إضافية قبل موعد الحفل.

الهلوسة والتحيز

بينما تُعتبر هذه الميزة خطوة أخرى في جهود OpenAI لتحويل ChatGPT إلى مساعد عالمي أكثر شمولًا، يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا صعوبة في معالجة أوجه القصور المهمة ومخاوف الخصوصية المتعلقة به، حيث لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي عرضة للهلوسة والتحيز، وقد تتصرف بطرق غير متوقعة، كما أظهر روبوت الدردشة Grok من xAI الأسبوع الماضي، عندما نشر محتوى معاديًا للسامية بعد أن طُلب منه ذلك.

وفي منشور على مدونتها، أقرت OpenAI بأن وظيفة ChatGPT الجديدة تُشكل مخاطر جديدة؛ وقالت إنها حدّت من البيانات التي يمكن للنموذج الوصول إليها، وأن بعض المهام، مثل إرسال بريد إلكتروني، تتطلب إشراف المستخدم.

وتقول الشركة إن النموذج مُدرّب أيضًا على رفض "المهام عالية المخاطر"، مثل التحويلات المصرفية.

ونصحت OpenAI المستخدمين بتوخي الحذر عند منح ChatGPT حق الوصول إلى المعلومات الشخصية.