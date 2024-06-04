جديد الذكاء الاصطناعي.. تقنية مذهلة تتيح لك التواصل مع الموتى

أقدم رجل أعمال يدعى ميشائيل بومر، بالتعاون مع روبرت لوكاسيو، الرئيس التنفيذي لمنصة إيتيرنوس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على بناء "نسخة تفاعلية شاملة للذكاء الاصطناعي" تتيح التواصل مع الموتى.

وبدأت فكرة المشروع، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، عندما اكتشف ميشائيل بومر أنه مصاب بسرطان القولون في مراحله النهائية، وأمضى الكثير من الوقت مع زوجته أنيت يتحدثان عما سيحدث بعد وفاته.

تجارب الحياة

أخبرته زوجته أن أحد الأمور التي ستفتقدها بشدة هي القدرة على طرح الأسئلة عليه متى شاءت؛ لأنه واسع الاطلاع ويفيض عليها دائما من معلوماته، حسبما ذكر بومر خلال مقابلة أجرتها معه أسوشيتد برس أخيرا في منزله في إحدى ضواحي برلين.

أثارت هذه المحادثة فكرة لدى بومر: "لماذا لا يعيد إنشاء صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة بعد وفاته؟"