سماعات جديدة من "دايسون" تنقي الهواء وتخفف الضوضاء

قررت شركة "دايسون" للإلكترونيات طرح أول زوج من سماعات الرأس المثيرة التي أنتجتها وزودتها بميزتي تنقية الهواء وإلغاء الضوضاء، في مارس/ آذار، مقابل نحو 820 دولاراً أمريكياً.

وتم الكشف عن سماعة Dyson Zone لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من جانب الشركة البريطانية التي تهدف من ورائها إلى مكافحة الضوضاء وتلوث الهواء في المناطق الحضرية حول العالم.

وتأتي سماعات الرأس مع قناع قابل للفصل يستقر على فم وأنف مرتديه ويضخ الهواء المنقّى للمساعدة في تقليل التعرض لتلوث الهواء.