تطوير تقنية لتحديد عمر الدماغ بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقال الأستاذ الدكتور آندري إيريميا، المشارك في البحث: "حاولنا استثمار قدرة التعلم العميق على تحديد عمر بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتدهور المعرفي الذي يؤدي في النهاية إلى الزهايمر".

وأضاف: "يتقدم الناس في العمر بمعدلات مختلفة، وكذلك تفعل أنسجة الجسم، ويمكن لدماغ شخص في الأربعين أن يبدو وكأنه لشخص في العشرين أو الستين"؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.

واعتمد الباحثون على بيانات ترجع إلى حوالي 5 آلاف مشارك بصحة عقلية جيدة، بعضهم أُصيب بتدهور معرفي بعد فترة زمنية محددة.

وطور الباحثون شبكة عصبية اصطناعية تنتج خرائط تشريحية للدماغ، قادرة على رصد أنماط تقدم الدماغ في العمر، لمقارنة العمر الزمني بالعمر الحيوي لخلايا الدماغ، وكلما كان الفرق كبيرا، زاد خطر الإصابة بالزهايمر.