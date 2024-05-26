5 تطبيقات بديلة عن خرائط غوغل.. تعرف عليها
تعد خرائط غوغل، التي يتم تثبيتها مسبقًا على معظم أجهزة أندرويد، بلا شك واحدة من تطبيقات التنقل الأكثر شعبية في العالم، ومع ذلك، لا يحب البعض استخدامها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، أو يبحثون عن ميزات تفتقدها.
وإذا كنت واحدًا من الذين يبحثون عن بديل، فإليك بعض أفضل تطبيقات الخرائط التي يمكنك تجربتها:
تطبيق Waze
هو تطبيق ملاحة موجه للمجتمع، ومصمم خصيصًا لمستخدمي السيارات والدراجات.
ويتيح "Waze" للمستخدمين مشاركة التحديثات، مثل تنبيهات الشرطة وتحذيرات المخاطر والازدحام المروري.
وعلى عكس خرائط غوغل، يقوم التطبيق تلقائيًا بتغيير الطرق، ويقترح أقصرها بناءً على بيانات حركة المرور المباشرة.
فإذا كنت تبحث عن تطبيق تنقل بسيط بواجهة بسيطة، فإن "Waze" الحل الأمثل.
تطبيق Sygic
هي خدمة ملاحية مليئة بالميزات توفر تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، وتساعدك في العثور على أقصر أو أسرع طريق إلى وجهتك.
ويقدم "Sygic"، المدعوم بواسطة "TomTom"، ميزات مثل التوجيه الديناميكي للمسار، ويمنحك أيضًا تحديثات حول الحوادث وإغلاق الطرق.
ومع ذلك، على عكس خرائط غوغل التي تتطلب من المستخدمين تنزيل خريطة لمنطقة معينة للتنقل في وضع عدم الاتصال، يقدم "Sygic" خرائط ثلاثية الأبعاد غير متصلة بالإنترنت لجميع البلدان.
وهناك ميزة أخرى يتمتع بها "Sygic" مقارنة بخرائط غوغل، وهي ميزة التنقل بالعرض الحقيقي، وهي ميزة الواقع المعزز (AR) التي تتيح لك رؤية الطريق عندما تنظر إلى تعليمات التنقل على جهازك.
تطبيق Mappls MapmyIndia
يعد أحد تطبيقات الملاحة الأكثر شعبية في آسيا والهند، فهو لا يقدم فقط الميزات المتوفرة على خرائط غوغل، مثل التنقل الموجه بالصوت وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، ولكنه يتيح أيضًا للمستخدمين تنبيه الآخرين بشأن قواطع السرعة، وقطع الأشجار، والحفر، وحتى أضواء الشوارع التي لا تعمل.
ويحتوي التطبيق على ميزة عرض التقاطع التي تعمل على تبسيط عملية التنقل في التقاطعات والجسور من خلال عرض رؤية واقعية للتقاطع القادم.
تطبيق OsmAnd
هل تبحث عن خدمة ملاحية لا تتطفل عليك أين تذهب؟ جرب OsmAnd؛ لأنه تطبيق خرائط العالم غير المتصل بالإنترنت، الذي يتمتع بواجهة بسيطة، ويقدم مساعدة توجيهية صوتية ويحتوي على خرائط مفصلة جدًا. ومع ذلك، فإن بعض الميزات مقفلة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.
إذا لم تكن قلقًا بشأن ذلك، فهذا أحد أفضل تطبيقات التنقل للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.
تطبيق HereWeGo
هو تطبيق تنقل آخر متاح على أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، يقدم ميزات خرائط غوغل نفسها، ولكنه يتيح لك تنزيل خرائط لبلدان بأكملها للتنقل من دون الاتصال بالإنترنت.
يحتوي هذا التطبيق على واجهة بسيطة، ولا يحتوي على إعلانات على الإطلاق. فإذا كنت تبحث عن بديل لخرائط غوغل، مع خرائط تفصيلية وتحديثات لحركة المرور في الوقت الفعلي، فهذا التطبيق هو الذي تتطلع إليه.