5 تطبيقات بديلة عن خرائط غوغل.. تعرف عليها

تعد خرائط غوغل، التي يتم تثبيتها مسبقًا على معظم أجهزة أندرويد، بلا شك واحدة من تطبيقات التنقل الأكثر شعبية في العالم، ومع ذلك، لا يحب البعض استخدامها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، أو يبحثون عن ميزات تفتقدها.

وإذا كنت واحدًا من الذين يبحثون عن بديل، فإليك بعض أفضل تطبيقات الخرائط التي يمكنك تجربتها:

تطبيق Waze

هو تطبيق ملاحة موجه للمجتمع، ومصمم خصيصًا لمستخدمي السيارات والدراجات.

ويتيح "Waze" للمستخدمين مشاركة التحديثات، مثل تنبيهات الشرطة وتحذيرات المخاطر والازدحام المروري.

وعلى عكس خرائط غوغل، يقوم التطبيق تلقائيًا بتغيير الطرق، ويقترح أقصرها بناءً على بيانات حركة المرور المباشرة.

فإذا كنت تبحث عن تطبيق تنقل بسيط بواجهة بسيطة، فإن "Waze" الحل الأمثل.