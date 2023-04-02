شركة صينية تطلق بنجاح صاروخًا يعمل بالوقود السائل إلى الفضاء

وسارعت شركات الفضاء التجارية الصينية إلى دخول هذا المجال منذ 2014 حينما سمحت الدولة بالاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. وبدأت شركات كثيرة في تصنيع الأقمار الصناعية، بينما ركزت شركات أخرى من بينها بكين تيانبينغ على تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام والتي قد تقلل من تكاليف المهام الفضائية إلى حد كبير.

وطورت شركة بكين تيانبينغ المعروفة أيضا باسم سبيس بايونير الصاروخ تيانلونغ-2 أو (التنين السماوي) غير القابل لإعادة الاستخدام، وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية إطلاقه بنجاح إلى مداره من مركز إطلاق جيوتشوان في شمال غرب الصين اليوم الأحد.