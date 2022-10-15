إلى أي مدى أصبح الروبوت أميكا مخيفًا؟

تمكن باحثون من تطوير قدرات الروبوت البريطاني الشهير "أميكا" الذي يشبه الإنسان، لدرجة أنه أصبح يحاكي تعابير وجه البشر في الوقت الفعلي بدقة مخيفة.

وشوهدت "أميكا"، التي صنعتها شركة Engineered Arts ومقرها كورنوال بالولايات المتحدة، وهي تُظهر العديد من تعبيرات الإنسان، بما في ذلك الرَمش والتجهم والابتسام.

و"أميكا" هي الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم على شكل إنسان والذي يمثل طليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية المصممة كمنصة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وكان الباحث الذي ظهر في المقطع يتعامل مع هاتف "آيفون 12"، يدير برنامجًا يسمى ARKit، والذي يتيح للمستخدمين التقاط حركة الشخص في الوقت الفعلي باستخدام كاميرا هاتف.

ويطبق الباحث الحركة المكتشفة على نموذج شخصية ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي؛ مما يسمح للشخص الموجود على الكاميرا بالتحكم في حركة النموذج - في هذه الحالة أميكا - مثل "دمية افتراضية".

ووصفت الشركة الروبوت بأنه "الأكثر تقدمًا في العالم"، وأنه "منصة للتفاعل بين الإنسان والروبوت". وقالت: "الهدف هنا هو بناء أفضل القدرات التعبيرية، أميكا قادرة على تقليد التفاصيل الدقيقة للتعبير البشري".

وبينما لا تستطيع "أميكا" المشي في الوقت الحالي، تقول الشركة المطورة لها، إنها تعمل على نسخة تجعلها أكثر إنسانية.

وتضيف: "هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن تتمكن أميكا من المشي. فالمشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت، وعلى الرغم من أننا أجرينا بحثًا عنها، إلا أننا لم نخلق إنسانًا كامل المشي".

ولم تكشف شركة Engineered Arts عن تكلفة الروبوت؛ لأنها لا تزال قيد التطوير، على الرغم من أنها متاحة للإيجار لحدث أو معرض.

وشاركت الشركة أيضًا في تطوير شخص آخر من الروبوت، يُعرف باسم Ai-Da، والتي كانت حديث العالم مؤخرًا بعد أن ألقت كلمة في مجلس اللوردات البريطاني حول الثقافة والفنون.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الروبوت "آيدا" دخلت التاريخ عندما أصبحت أول روبوت يخاطب مجلس اللوردات - على الرغم من أنها عانت من "حازوقة" لوقت قليل بعد أن "نامت" في منتصف حديثها.