كشفت شركة غوغل مؤخراً عن مجموعة جديدة من ميزات الإشراف على المراهقين على يوتيوب و"غوغل فاميلي لينك".

وطرحت الشركة ميزة "وقت المدرسة" على الساعات الذكية للآباء الراغبين في تحديد وقت متوازن لتعامل أطفالهم مع التكنولوجيا.

وستصل ميزات الإشراف على المراهقين إلى هواتف أندرويد والأجهزة الأخرى من خلال تحديث جديد في وقت لاحق من الصيف.

وصممت ميزة "وقت المدرسة" خصيصًا لتمكين الآباء الذين لا يريدون تشتيت انتباه أطفالهم في المدرسة ويريدون الاتصال في حالة الطوارئ.

ويتيح تحديث غوغل المقبل للآباء ربط جهاز طفلهم الشخصي بشاشة رئيسية مخصصة ذات وظائف محدودة أثناء ساعات الدراسة؛ للحصول على نشاط المراهقين على يوتيوب.

ويمكن للآباء أيضًا جدولة وتحديد التطبيقات التي يمكن لأطفالهم استخدامها أثناء وقت المدرسة في تطبيق الرقابة الأبوية.

وتتيح هذه الميزة للآباء أيضًا فرصة السماح بإجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية من جهات اتصال محددة.

علاوة على ذلك، يمكن تشغيل ميزة وقت المدرسة خارج الفصل لأخذ استراحة من الشاشات.

وذكرت الشركة أيضًا أنها قدمت ضمانات جديدة من شأنها الحد من مقاطع الفيديو ذات المحتوى الذي قد يكون إشكاليًا، وخاصة للمراهقين، إذا شُوهِد بشكل متكرر.

قدرات الإشراف الأبوية

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ميزة غوغل الجديدة قدرات الإشراف لجميع الفئات العمرية داخل بوابة الرقابة الأبوية "فاميلي لينك".

ويمكّن هذا التحسين، الآباء من الإشراف على التطبيقات والمنتجات والأنشطة التي ينخرط فيها أولادهم المراهقون، مع الاستمرار في تتبع نشاطهم ووضع قواعد أساسية رقمية مثل قيود وقت الشاشة أو مشاركة الموقع لأطفالهم.

وقالت غوغل إنها تستثمر باستمرار في البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المتطورة للآباء والأطفال.

ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الخبراء في تنمية الطفل والتعليم والتكنولوجيا، فإن هدفها هو المساعدة على تشكيل مستقبلهم حيث تستمر التكنولوجيا في تسهيل التعلم والاستكشاف.

وذكرت غوغل أيضًا أنها ستجلب ميزة "وقت المدرسة" إلى المزيد من الأجهزة، بما في ذلك هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، على مدار العام المقبل، لتعزيز بيئة تعليمية منتجة.