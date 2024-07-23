يعمل واتساب على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإنشاء أسماء فريدة لملفاتهم الشخصية.

ويمكن استخدام أسماء المستخدمين هذه للدردشة مع أشخاص مختلفين دون تبادل أرقام الاتصال فعليًا.

لكن هذه الميزة ستتوفر لمستخدمي واتساب ويب فقط في الوقت الحالي.

وبما أن الميزة لا تزال قيد التطوير، يبدو أن واتساب يواصل تحسين تصميمها.

وتعرض آخر التحديثات لتطبيق واتساب ويب واجهة جديدة، ما يدل على تفاني الشركة في تحسين الميزة قبل إصدارها.

كيف تعمل؟

ستسمح هذه الميزة القادمة للمستخدمين باختيار اسم المستخدم المطلوب، طالما أنه ليس قيد الاستخدام بالفعل من قبل مستخدم آخر.

ومن المتوقع إصدارها في تحديث مستقبلي.

وعلى عكس ما حدث في الماضي على منصات أخرى، ستكون أسماء مستخدمي واتساب فريدة، ولن تتضمن علامة تمييز أو أي علامة أخرى.

وهذا يعني أن كل اسم مستخدم سيكون فريدًا من نوعه، ما يمنع أي ارتباك أو تكرار.

وأثناء عملية الإعداد، سيتمكن المستخدمون من تحديد اسم فريد حسب التوفر، والذي سيكون بمثابة المعرف المميز الخاص بهم.

ويعطي هذا النهج الأولوية للخصوصية، ويبسط عملية الاتصال بالآخرين، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تواجد شخصي عبر الإنترنت دون مشاركة أرقام هواتفهم.

وحتى إذا قمت بتعيين اسم مستخدم، فسيظل الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك بالفعل قادرين على العثور عليك والاتصال بك على واتساب، حيث يضمن أن جهات الاتصال الحالية لديك لا تزال قادرة على الوصول إليك.

طبقة إضافية من الخصوصية

مع ذلك، فإن تعيين اسم مستخدم يضيف طبقة إضافية من الخصوصية، حيث لن يتمكن سوى أولئك الذين يعرفون اسم المستخدم أو رقم الهاتف الخاص به من بدء المحادثات معه، ما يمنحه مزيدًا من التحكم في من يمكنه الاتصال به وحماية معلوماته الشخصية بشكل أكبر.