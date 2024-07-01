لنظام ماك.. ذباب إلكتروني للتنبيه بموعد تفريغ سلة المهملات (صورة)

في الوقت الذي يحب فيه البعض ترك سلة المهملات Recycle Bin الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ممتلئة لفترات طويلة، يقوم آخرون بإفراغها كل يوم، لكن لتبسيط هذه المهمة في عصر يمكن أن تطغى فيه الفوضى الرقمية حتى على المستخدمين الأكثر تنظيماً، تظهر بعض الحلول المبتكرة.

ومن هذه الحلول، تطبيق Bananabin الجديد لنظام ماك، والذي يتميز بإطلاق ذباب متحرك للإشارة إلى حاجة سلة المهملات إلى التفريغ، ويعزز هذا النهج الإبداعي تفاعل المستخدم مع مساحة العمل الرقمية الخاصة به ويؤكد أهمية النظافة الرقمية الاستباقية.

تطبيق Bananabin

يعمل تطبيق Bananabin على إضافة بعض أجواء التسلية على شاشة الكمبيوتر، فعندما تتجاوز البيانات المحفوظة في مجلد سلة المهملات حدًا معينًا، يطلق التطبيق ذبابًا متحركًا طنانًا حول أيقونة سلة المهملات على الشاشة الرئيسة.

ويسمح التطبيق بالتخلص من الذباب باستخدام الماوس، ولكن لوضع حد للذباب، ويوفر خيارات للتعامل مع امتلاء سلة المهملات، وتذكر هذه الخيارات المستخدمين بأهمية حذف الملفات غير الضرورية بسرعة من خلال تفاعل بسيط بالماوس، وتوفر طريقة مباشرة وفعالة لضمان التنظيم الرقمي والاستخدام الفعال لمساحة التخزين.