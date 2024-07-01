لنظام ماك.. ذباب إلكتروني للتنبيه بموعد تفريغ سلة المهملات (صورة)
في الوقت الذي يحب فيه البعض ترك سلة المهملات Recycle Bin الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ممتلئة لفترات طويلة، يقوم آخرون بإفراغها كل يوم، لكن لتبسيط هذه المهمة في عصر يمكن أن تطغى فيه الفوضى الرقمية حتى على المستخدمين الأكثر تنظيماً، تظهر بعض الحلول المبتكرة.
ومن هذه الحلول، تطبيق Bananabin الجديد لنظام ماك، والذي يتميز بإطلاق ذباب متحرك للإشارة إلى حاجة سلة المهملات إلى التفريغ، ويعزز هذا النهج الإبداعي تفاعل المستخدم مع مساحة العمل الرقمية الخاصة به ويؤكد أهمية النظافة الرقمية الاستباقية.
تطبيق Bananabin
يعمل تطبيق Bananabin على إضافة بعض أجواء التسلية على شاشة الكمبيوتر، فعندما تتجاوز البيانات المحفوظة في مجلد سلة المهملات حدًا معينًا، يطلق التطبيق ذبابًا متحركًا طنانًا حول أيقونة سلة المهملات على الشاشة الرئيسة.
ويسمح التطبيق بالتخلص من الذباب باستخدام الماوس، ولكن لوضع حد للذباب، ويوفر خيارات للتعامل مع امتلاء سلة المهملات، وتذكر هذه الخيارات المستخدمين بأهمية حذف الملفات غير الضرورية بسرعة من خلال تفاعل بسيط بالماوس، وتوفر طريقة مباشرة وفعالة لضمان التنظيم الرقمي والاستخدام الفعال لمساحة التخزين.
الأخطاء وأذونات الوصول
يقول مطورو تطبيق Bananabin إنهم يخططون لتحصيل رسوم صغيرة لمرة واحدة، لكنهم قالوا إنهم "ما زالوا يعملون على حل بعض الأخطاء فيه"، مثل عدم ظهور الذباب إذا احتفظت بسلة مهملات iCloud.
ولن يظهر الذباب بحال الاحتفاظ بالمجلد على محرك أقراص خارجي، ويتطلب Bananabin إمكانية الوصول وأذونات الوصول الكامل إلى القرص حتى يعمل.
وهذا التطبيق يحتاج إلى إذن وصول لقراءة موضع سلة المهملات، أما بالنسبة للوصول الكامل إلى القرص، فيحتاجها حتى يتمكن من حساب مساحة التخزين التي تشغلها السلة، وعندما تكون هذه المساحة أكبر من العتبة المحددة، سيظهر الذباب حول السلة على الشاشة.