سرعات فائقة وأداء أفضل.. ماذا تعرف عن "واي فاي 7"؟

يمثل "واي فاي 7" نقلة نوعية في مجال الاتصال اللاسلكي، على الأقل من حيث السرعة. ويمكن لأحدث معيار لاسلكي رفع سرعات البيانات إلى 40 غيغابت في الثانية في بعض الحالات، مقارنة بحوالي 10 غيغبايت في الثانية لمعيار واي فاي 6 السابق.

والعديد من أجهزة الراوتر وأنظمة الشبكات الشبكية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تدعم الآن واي فاي 7؛ ما يجعله خيارا طبيعيا إذا كنت ترغب في ترقية أجهزتك التقنية. ولكن إذا كنت مثل معظم المستهلكين، فربما لن ترى تلك السرعة القصوى المعلن عنها في الاستخدام اليومي. كما أنك لست بحاجة إليها تماما. فمعظم باقات الإنترنت المنزلية توفر 1 غيغابايت في الثانية أو أقل.

مع ذلك، يقدم واي فاي 7 العديد من المزايا الأخرى. لذا إذا كنت تفكر في تحديث شبكتك اللاسلكية أو أجهزتك المتصلة بالإنترنت في المستقبل القريب، فيجب أن يكون هذا المعيار ضمن خياراتك.

ما هو واي فاي 7؟

في حين أن واي فاي 6 لم يقدم سوى زيادات تدريجية في السرعة مقارنةً بواي فاي 5، فإن واي فاي 7 يعتمد في الغالب على اتصالات فائقة السرعة. فبالإضافة إلى توفير معدلات بيانات لم تكن متاحة سابقًا، يستخدم واي فاي 7 تقنيات جديدة لتقليل زمن الوصول وزيادة سعة الشبكة وتعزيز الكفاءة.

مع العلم أن أحدث معيار يتوافق أيضا مع الأجهزة السابقة. لكن إذا قمت بترقية جهاز التوجيه لديك إلى واي فاي 7، فستحتاج أجهزتك العميلة أيضا إلى دعم واي فاي 7 للاستفادة الكاملة منه.

وكما هو الحال مع واي فاي 6E، تعمل أجهزة توجيه واي فاي 7 على نطاقات الراديو 2.4 غيغاهرتز و5 غيغاهرتز و6 غيغاهرتز.

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم شبكة واي فاي 7 تقنية التشغيل متعدد الروابط، التي تمكّن الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات في آن واحد عبر نطاقات راديو متعددة لإنشاء اتصال واحد.

وهذا لا يوفّر أداءً أسرع في معدل نقل البيانات فحسب، بل يساعد أيضا على تقليل زمن الوصول ويسمح بتدفق البيانات دون عوائق من حركة مرور الشبكة أو التداخل.

هل ينصح بالترقية؟

قبل الترقية، تأكد من دعم الراوتر وأجهزة الاستقبال مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف لشبكة واي فاي 7 للاستفادة من سرعتها ومزاياها الأخرى. ولكن بفضل التوافق مع الإصدارات السابقة والتوافر الواسع لشبكة واي فاي 7 في مختلف فئات الأسعار، لن تحتاج إلى ترقية كليهما فورا.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى ترقية هاتفك، فمن الأفضل شراء طراز يدعم واي فاي 7، والذي سيظل يعمل على شبكة زاي فاي 6 أو أقدم، استعدادا لتحديث شبكتك في النهاية. وبالمثل، إذا كان جهاز الراوتر الحالي لديك قديما ولا يلبي متطلبات منزلك الذكي، فمن الأفضل الترقية إلى جهاز بديل يدعم واي فاي 7، حتى لو لم يكن لديك أي أجهزة تدعم هذا المعيار بعد.