تفاجأ العالم، اليوم الجمعة، بانقطاع غير متوقع لشبكة الإنترنت، أدى إلى تعطل شركات طيران، وتوقف وسائل إعلام عن البث.

ولم تكن البنوك بعيدة عن هذا الطارئ الذي أثار القلق وسط تساؤلات عن الخلل المفاجئ، المتمثل بانقطاع الإنترنت، وظهور شاشة ويندوز زرقاء.

ووفق وكالات عالمية بينها "أسوشيتد برس" و"رويترز"، فإن الانقطاع العالمي للإنترنت أثّر في شركات طيران وبنوك ووسائل إعلام ومكاتب، في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، ولاحقًا أعلنت الخارجية الإماراتية تأثرها أيضًا.

ويؤكد خبراء التقنية، بأن الخلل التقني مرتبط بنظام الحماية الذي تقدمه شركة "كراود سترايك" الخاصة بتقنية الأمن السيبراني للحكومات والمطارات والشركات الكبرى.

وجاء الخلل وفق التقديرات الأولية من قبل مختصين وخبراء، بعد تحديث جديد أجرته الشركة لبرنامج معروف باسم "CrowdStrike Falcon Sensor"، الخاص بالأمن السيبراني.

وعقب هذا التحديث، اتخذ نظام "ويندوز" الإجراء ذاته، الأمر الذي أدى إلى ظهور شاشة زرقاء وإعادة تشغيل الأجهزة على نحو مستمر.

يذكر أن "كراود سترايك" هي شركة أمريكية متخصصة في الأمن السيبراني، تأسست العام 2011، ويقع مقرها الرئيس في مدينة سانيفيل، بولاية كاليفورنيا.

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وهذه الشركة، تقدم خدمات وحلول أمان متقدمة لحماية الأنظمة والشبكات من التهديدات السيبرانية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات واكتشاف الهجمات المحتملة في الوقت الفعلي، حسب الصياد.

وتلجأ العديد من الدول والحكومات حول العالم، إلى شركات مختصة، لبناء أنظمة حماية عبر شبكة الإنترنت، بينما "كراود سترايك" تؤدي دورًا مهمًا في مجال الأمن السيبراني، وتقدم حلولًا أمنية كبيرة وجدران حماية، لا تتمكن أي شركة أخرى في تقديمها، حسب تقارير تقنية.