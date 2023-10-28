بحجم مثالي.. "كانون" تطلق ماسحا ضوئيا جديدا

أعلنت "كانون" عن إطلاق ماسح ضوئي مكتبي جديد يوفر أداءً موثوقاً وآمناً وإنتاجية عالية بتصميم صغير الحجم، لخدمة مساحات العمل العصرية المزدحمة.

ويساعد الماسح imageFORMULA DR-S250N DR-S250N في إجراء عمليات المسح بسرعة وبساطة، بالإضافة إلى مشاركة المستندات من مجموعة واسعة من الأجهزة.

كما يساعد هذا الماسح الضوئي المكتبي بحجم A4 في تعزيز مستويات التعاون عبر مواقع العمل المتعددة، حيث يُسهل مشاركة الملفات بسرعة ويدعم إنجاز المهام التي تتطلب الكثير من الملفات.

اتصال مرن واستخدامات متعددة

ووفق "كانون" يوفر جهاز imageFORMULA DR-S250N طريقة سهلة وواضحة لمشاركة المستندات مع خيارات اتصال مرنة، حيث يمكن للمستخدمين الاتصال بالجهاز بسلاسة عبر شبكات الاتصالات المحلية اللاسلكية، أو مباشرةً عبر وحدة تخزين USB.