أفضل وأسوأ 3 أماكن لتثبيت كاميرا مراقبة تحمي منزلك

تعد أهم خطوات تركيب كاميرات المراقبة المنزلية هي تحديد المكان الأمثل لتثبيتها فيه، بحيث يجب أن يكون المكان مناسبًا لرؤية كل ما تحتاج إلى رؤيته دون أن يعوقها أي شيء.

كذلك من المهم تثبيتها في مكان يصعب إسقاطها، وأن تكون آمنة نسبيًا من العوامل الجوية إذا كانت في الهواء الطلق، أو الحيوانات الأليفة إذا كانت في الداخل.

في المقابل، يجب أن تكون كاميرا مراقبة منزلك سهلة الوصول إليها بما يكفي لتغيير البطارية مثلًا، وألا تكون موضوعة في مكان سيئ جدًا بحيث تتعرض لوهج ضوء الشمس أو النوافذ أو أضواء الشوارع.

وإذا كانت مرتفعة جدًا، فلن تتمكن من التقاط وجه أي شخص، وإذا كانت منخفضة جدًا، فمن المرجح أن تتعرض للسرقة أو التخريب.

وللمساعدة على تحديد مكان وضع الكاميرا سنكشف لك عن أفضل وأسوأ 3 أماكن يمكنك تثبيتها فيها.

أفضل الأماكن

عند تثبيت الكاميرا، يجب إختيار مكان مناسب لتتمكن من القيام بدورها بشكل صحيح. ومن أفضل الأماكن التي يمكنك وضع الكاميرا فيها:

على المدخل

إذا لم يكن لديك أحد أفضل أجراس الباب بالفيديو، المدخل الأمامي أولاً. ويمكن للكاميرا الموجودة عند الباب الأمامي مراقبة من يدخل ويخرج، بالإضافة إلى مراقبة أي طرود يتم تسليمها.

تأكد من وضع الكاميرا بحيث تتمكن من رؤية الوجوه بوضوح، بحيث يكون ارتفاعها مناسبًا، وبزاوية منخفضة.

وتأكد أيضًا من أن الكاميرا تعرض المدخل بالكامل، بما في ذلك أي مناطق حيث قد ينتظر أحد.

باب المرآب

في كثير من الأحيان، يتم تخزين أشياء ثمينة مثل السيارات والدراجات في المرآب. كما يمكن أن يكون المرآب نفسه نقطة دخول إلى منزلك.

فإذا كنت ستضع كاميرا هناك، تأكد من أنها تستطيع رؤية باب المرآب والمداخل الجانبية له. وتأكد أيضًا من إمكانية رؤية لوحات السيارات ووجوه الأشخاص الذين يدخلون المرآب.

الفناء الخلفي

غالبًا ما يتسلل اللصوص عبر الفناء الخلفي أو الباحات، ولكن الكاميرا هنا يمكنها أيضًا مراقبة الأطفال أو التقاط الحيوانات الأليفة أو الحيوانات البرية التي قد تقتحم صناديق القمامة أو تسبب مشكلات أخرى.

لذا حاول اختيار موقع يوفر لك أوسع مجال رؤية ممكن، وتجنب المواقع التي قد تضطر فيها للقلق بشأن الأشجار أو الشجيرات التي تحتاج إلى تقليمها بشكل متكرر.



أسوأ الأماكن

إذا وضعت الكاميرا في المكان غير المناسب، لن تؤدي دورها بشكل صحيح وربما تكون عرضة للتخريب أيضًا. ومن أسواء الأماكن التي يمكنك وضع الكاميرا فيها:

مكان منخفض

على الرغم من أنه قد يكون من المغري وضع الكاميرا في مكان يسهل الوصول إليه لتغيير البطارية أو لتسهيل التقاط الوجوه، فإنك لا تريدها في أي مكان يمكن سرقتها أو تخريبها.

لذا، ثبتها مرتفعة بما يكفي بحيث يصعب على الآخرين الوصول إليها.

أمام نافذة ساطعة

قد يكون من المغري إبقاء كاميرا في الداخل، لكن موجهة للخارج من خلال نافذة، إلا أن وهج الضوء سينعكس عليها، ما يفسد بث الفيديو.

لذا، من الأفضل بكثير إيجاد موقع خارجي بدلاً من محاولة وضع كاميرا في الداخل، بحيث تنعكس الصورة الداخلية عليها، خاصةً في الليل.

مواجهة منزل الجيران

قد يكون هناك سبب وجيه لحاجتك إلى كاميرا للمراقبة بالقرب من منزل أو عقار شخص آخر.

وبناءً على قوانين منطقتك، قد يسبب هذا مشكلات تتعلق بالخصوصية بالإضافة إلى مشكلات قانونية.

لذا، يجب عليك بالتأكيد معرفة قوانين منطقتك فيما يتعلق بتوجيه الكاميرا نحو ممتلكات الآخرين.