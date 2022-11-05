إيران تختبر بنجاح الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الاصطناعية

أعلنت إيران اليوم السبت، أنها اختبرت بنجاح المرحلة الأولى دون المدارية لعملية إطلاق الصاروخ "قائم 100" التي تشمل ثلاث مراحل.

وذكر الإعلام الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري اختبر بنجاح المرحلة الأولى دون المدارية لعملية إطلاق الصاروخ "قائم 100"، وهو ما سيثير على الأرجح غضب الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "تجربة إطلاق حامل الأقمار الصناعية ذي المحرك الذي يعمل بالوقود الصلب... اكتملت بنجاح".

وتخشى واشنطن من إمكانية الاستعانة بنفس التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى، المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها، لإطلاق رؤوس حربية نووية أيضا، وتنفي طهران باستمرار وجود أي نية لديها للقيام بذلك.

وتابعت الوكالة أن الصاروخ "قائم 100"، وهو أول مركبة إيرانية يتم إطلاقها على 3 مراحل، سيكون قادرا على وضع أقمار صناعية تزن 80 كيلوجراما في مدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري التي طورت الصاروخ، قوله إن "الصاروخ سيستخدم لإطلاق قمر ناهيد الصناعي الإيراني لصالح وزارة الاتصالات".