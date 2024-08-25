توصل معهد أبحاث روسي إلى اكتشاف علمي من شأنه أن يدعم البعثات المستقبلية نحو كوكب المريخ.

وذكر معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "علماء روسيين وأجانب أجروا دراسة دقيقة لموجات الجاذبية في جو المريخ، باستخدام البيانات التي جمعها جهاز إيه سي إس الروسي الموجود على مسبار إكسو مارس - تي جي أو"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتمكن العلماء من تحديد كيفية تأثير العواصف الترابية على هذه الموجات، في اكتشاف علمي جديد، بحسب المعهد.

وتؤثر العواصف الترابية على موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للمريخ، بحيث تولد اضطرابات تتسبب في انتقال الطاقة من منطقة إلى أخرى على سطح الكوكب، وينتج عنها تغييرات في توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وتؤثر في نمط الطقس والمناخ عموما.

ويساعد فهم تأثيرات العواصف الترابية على سطح "الكوكب الأحمر"، بالمساهمة في دعم الاستكشافات المستقبلية والتخطيط للبعثات المريخية المقبلة.