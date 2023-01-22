"القنبلة المائية".. نظام هوائيات مستقبلي بفكرة "الأوريجامي"

وتعمل مصفوفات الهوائي المتطورة المقترنة برقائق لاسلكية عالية التردد مثل القوى الخارقة للإلكترونيات الحديثة، مما يعزز كل شيء من الاستشعار إلى الأمان إلى معالجة البيانات.

وفي مختبره في جامعة برينستون، يعمل العالم "كوشيك سينغوبتا" على توسيع هذه الصلاحيات بشكل أكبر.

وخلال السنوات الأخيرة، صمم مختبر "سينغوبتا" مصفوفات الهوائيات التي تساعد المهندسين على اتخاذ خطوات نحو النظر من خلال المادة، وتعزيز الاتصالات، ووضع مختبر طبي على هاتف ذكي، وتشفير البيانات المهمة باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية بدلًا من البرامج.