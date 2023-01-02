تطوير تقنية ذكاء اصطناعي تتنبأ بحدوث تسونامي في أقل من دقيقة

والتعلم الآلي هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للنظام التعلم من البيانات، وليس من خلال البرمجة الصريحة.

وفي العام 2011، ضرب شمال شرق اليابان "تسونامي" مدمر أودى بحياة عدد من الأشخاص، ومنذ ذلك الحين تحاول الدولة تجنب حدوث مثل هذه النتائج في المستقبل.

ومن أجل ذلك، أصبح الساحل الشرقي لليابان يضم الآن أكبر شبكة في العالم من أجهزة الاستشعار لمراقبة حركة قاع المحيط. وتشكل حوالي 150 محطة بحرية هذه الشبكة وتعمل معًا من أجل توفير إنذارات مبكرة من أمواج تسونامي.